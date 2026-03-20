85 Ribu Kendaraan Melintas di Ajibarang, Titik Krusial Perlintasan Pemudik

Suasana arus mudik di ruas jalan Ajibarang, Banyumas(Dok. CCTV)

ARUS mudik Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah di wilayah Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah terpantau ramai namun tetap lancar. Data Pos Pengamanan Ajibarang dalam Operasi Ketupat Candi 2026 mencatat sebanyak 85.258 kendaraan melintas dari arah Jakarta maupun sebaliknya sepanjang Kamis (19/3), mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Kapolresta Banyumas Kombes Petrus P Silalahi, menyebut Ajibarang menjadi salah satu titik krusial perlintasan pemudik karena berada di simpul penghubung jalur tengah dan selatan Jawa Tengah. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, pihaknya menyiapkan berbagai fasilitas di pos pengamanan setempat.

Beragam layanan disediakan bagi pemudik, mulai dari area istirahat dan tempat ibadah, kursi pijat untuk mengurangi kelelahan, hingga minuman gratis untuk berbuka puasa. Selain itu, tersedia pula layanan kesehatan dengan tenaga medis siaga selama 24 jam, ruang laktasi, serta toilet portable.

Baca juga : Trafik Mudik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak Capai 109,65%

Polresta Banyumas juga bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menghadirkan layanan tambahan, seperti BBM mobile bagi kendaraan yang kehabisan bahan bakar, tim penyelamat, tambal ban dan bengkel 24 jam, layanan medis keliling, hingga fasilitas penitipan kendaraan di kantor kepolisian.

“Pemudik dipersilakan memanfaatkan fasilitas yang telah kami siapkan. Ini bagian dari upaya kami memberikan rasa aman dan nyaman selama perjalanan,” ujar Kapolresta, Jumat (20/3).

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri berkendara saat kondisi lelah. Pemudik diminta segera beristirahat di pos pengamanan terdekat demi menjaga keselamatan.

Baca juga : Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 di Nagreg Diprediksi Malam Ini

Sejumlah pemudik mengaku terbantu dengan fasilitas yang tersedia. Salah satu pemudik asal Jakarta yang menuju Kebumen mengaku sempat beristirahat dan memanfaatkan kursi pijat serta layanan kesehatan sebelum melanjutkan perjalanan.

Pengalaman serupa juga dirasakan pemudik lain yang sempat kehabisan bahan bakar di perjalanan menuju Cilacap. Ia mengapresiasi respons cepat petugas yang membantu menyediakan BBM di lokasi.

“Kami berharap, arus mudik di wilayah Banyumas dapat berlangsung lancar sekaligus menekan potensi risiko kecelakaan selama periode Lebaran,”tambahnya. (H-4)