Penyesuaian Contraflow, Akses KM 55 Ditutup dan Dialihkan ke KM 47- KM 65 Tol Jakarta Cikampek

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian melakukan penyesuaian skema rekayasa lalu lintas contraflow di Ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Akses masuk contraflow di KM 55 ditutup sementara dan dialihkan melalui KM 47 hingga KM 65 pada pukul 10.05 WIB.

"Penerapan buka-tutup akses contraflow dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kapasitas jalan, serta efektivitas penguraian kepadatan lalu lintas," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Minggu (22/3).

Baca juga : Contraflow KM 47-KM 65 Tol Japek Diberlakukan Saat Libur Natal Hari Ini

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran perjalanan pengguna jalan, khususnya pada titik-titik dengan volume kendaraan tinggi.

Ria mengatakan JTT bersama kepolisian dan stakeholder terkait terus melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala terhadap kondisi lalu lintas.

Penyesuaian contraflow di Tol Jakarta Cikampek guna memastikan rekayasa yang diterapkan berjalan optimal.

JTT juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk memperhatikan rambu dan arahan petugas di lapangan, serta menyesuaikan kecepatan saat melintasi jalur contraflow. (H-4)