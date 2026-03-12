BPIP Apresiasi Pemprov DKI Jakarta Perkuat Pendidikan Pancasila di Sekolah

Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan di Jakarta (12/3).(Dok.HO)

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan. Kegiatan itu dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi pendidikan Pancasila di sekolah.

Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Irene Camelyn Sinaga, mengatakan bahwa penguatan pendidikan Pancasila memerlukan dukungan ekosistem pembelajaran yang baik, termasuk ketersediaan buku teks utama yang berkualitas bagi peserta didik.

Menurut Irene, Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami secara utuh oleh generasi muda melalui proses pembelajaran yang sistematis dan didukung oleh materi ajar yang memadai.

“Penganggaran buku teks utama pendidikan Pancasila menjadi bagian penting dalam memastikan nilai-nilai Pancasila dapat dipelajari secara berkelanjutan oleh peserta didik,” ujarnya dalam keterangan yang diterima (12/3).

Kepala Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Supriyatno, menjelaskan bahwa buku merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kurikulum nasional. Karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan buku pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga menyebutkan bahwa penyediaan buku pendidikan telah diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur standar mutu, penilaian, hingga distribusi buku pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi karakter bangsa melalui pendidikan.

Menurut Nahdiana, keberhasilan pendidikan Pancasila tidak hanya diukur dari nilai akademik siswa, tetapi juga dari perubahan perilaku di lingkungan sekolah, seperti menurunnya kasus perundungan, hilangnya kekerasan, serta meningkatnya sikap toleransi di kalangan peserta didik.

Ia menambahkan, penguatan pendidikan Pancasila juga memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui pendekatan tri sentra pendidikan agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (M-3)