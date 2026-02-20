Cuaca Ekstrem, Tujuh Titik di Kota Bekasi Terendam Banjir

Salah satu titik banjir di Kota Bekasi, jawa Barat, pada Jumat (20/2) pagi .(Metrotvnews)

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi melaporkan genangan air di tujuh titik yang tersebar di lima kecamatan mulai berangsur surut pada Jumat (20/2) siang. Kondisi ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi sejak Kamis (19/2) malam.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idham Khalid, menyampaikan bahwa tim di lapangan terus melakukan upaya penanganan untuk mempercepat surutnya air.

"Hingga pukul 12.30 WIB, sebagian besar lokasi menunjukkan tren penurunan. Pompanisasi dan pemantauan masih terus dilakukan," ujar Idham dalam keterangannya, Jumat (20/2).

Sebaran Wilayah Terdampak

Berdasarkan data BPBD, cuaca ekstrem menyebabkan fluktuasi ketinggian air di beberapa titik pemukiman warga. Berikut adalah rincian wilayah yang terdampak:

Kecamatan Medan Satria – Kelurahan Kali Baru RT 001, 007, 009 RW 03; dengan ketinggian air 10-40 sentimeter (cm). Kecamatan Medan Satria – Perumahan Alamanda Indah RW 17; 50 cm. Kecamatan Medan Satria – Kampung Lebak; 50-80 cm. Sebanyak 27 jiwa (15 dewasa, 10 balita, 2 lansia) mengungsi di Musala Jamiatul Khoir. Kecamatan Pondok Gede – Perumahan Jatibening; 110 cm. Kecamatan Jatiasih – Komplek IKIP Jatikramat; 60 cm. Kecamatan Bekasi Timur – Kampung Lengkak; 50 cm. Kecamatan Bekasi Utara – Belum disebutkan lokasi spesifik dalam laporan, namun termasuk dalam wilayah terdampak.

Kondisi Terkini

Memasuki siang hari, intensitas hujan mulai mereda meski awan mendung masih menyelimuti sebagian besar wilayah Kota Bekasi. Hal ini membantu proses penurunan debit air di lokasi-lokasi yang sempat terendam cukup dalam.

Idham memastikan petugas gabungan tetap bersiaga di lokasi rawan untuk mengantisipasi adanya hujan susulan yang berpotensi menaikkan kembali volume air.

"Kondisi di sejumlah lokasi dilaporkan berangsur-angsur surut dan masih dalam penanganan oleh petugas gabungan," tutup Idham. (AK/P-2)