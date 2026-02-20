Cuaca Ekstrem, Tujuh Titik di Kota Bekasi Terendam Banjir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi melaporkan genangan air di tujuh titik yang tersebar di lima kecamatan mulai berangsur surut pada Jumat (20/2) siang. Kondisi ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi sejak Kamis (19/2) malam.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idham Khalid, menyampaikan bahwa tim di lapangan terus melakukan upaya penanganan untuk mempercepat surutnya air.
"Hingga pukul 12.30 WIB, sebagian besar lokasi menunjukkan tren penurunan. Pompanisasi dan pemantauan masih terus dilakukan," ujar Idham dalam keterangannya, Jumat (20/2).
Sebaran Wilayah Terdampak
Berdasarkan data BPBD, cuaca ekstrem menyebabkan fluktuasi ketinggian air di beberapa titik pemukiman warga. Berikut adalah rincian wilayah yang terdampak:
Kondisi Terkini
Memasuki siang hari, intensitas hujan mulai mereda meski awan mendung masih menyelimuti sebagian besar wilayah Kota Bekasi. Hal ini membantu proses penurunan debit air di lokasi-lokasi yang sempat terendam cukup dalam.
Idham memastikan petugas gabungan tetap bersiaga di lokasi rawan untuk mengantisipasi adanya hujan susulan yang berpotensi menaikkan kembali volume air.
"Kondisi di sejumlah lokasi dilaporkan berangsur-angsur surut dan masih dalam penanganan oleh petugas gabungan," tutup Idham. (AK/P-2)
