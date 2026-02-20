123 RT Terendam Banjir Jakarta, Pramono Anung: Dua Jam Langsung Surut

Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Mohamad Farhan Zhuhri
20/2/2026 16:37
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan banjir Jakarta yang sempat merendam 123 RT telah tertangani cepat. Ia mengaku sejak pagi langsung mengawal penanganan di lapangan.

“Dari tadi pagi saya ngurusin banjir. Tapi nggak begitu lama, nggak lebih dari satu setengah sampai dua jam, hampir semua jalan sudah kering,” katanya di Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Ia menegaskan genangan di sejumlah ruas utama kini sudah tidak ada. Beberapa titik yang sempat tergenang antara lain D.I. Panjaitan, Daan Mogot, hingga Pesing.

“Kalau kamu tanya hari ini sekarang ini, semua jalan sudah tidak terjadi banjir. Karena saya kontrol betul urusan itu,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi dengan jajaran teknis dilakukan sejak dini hari menyusul hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya.

Ia memastikan sistem pompa dan saluran air berfungsi optimal sehingga genangan tidak berlangsung lama. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
