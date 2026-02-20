123 RT Terendam Banjir Jakarta, Pramono Anung: Dua Jam Langsung Surut

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan banjir Jakarta yang sempat merendam 123 RT telah tertangani cepat. Ia mengaku sejak pagi langsung mengawal penanganan di lapangan.
“Dari tadi pagi saya ngurusin banjir. Tapi nggak begitu lama, nggak lebih dari satu setengah sampai dua jam, hampir semua jalan sudah kering,” katanya di Jakarta Selatan, Jumat (20/2).
Ia menegaskan genangan di sejumlah ruas utama kini sudah tidak ada. Beberapa titik yang sempat tergenang antara lain D.I. Panjaitan, Daan Mogot, hingga Pesing.
“Kalau kamu tanya hari ini sekarang ini, semua jalan sudah tidak terjadi banjir. Karena saya kontrol betul urusan itu,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dengan jajaran teknis dilakukan sejak dini hari menyusul hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya.
Ia memastikan sistem pompa dan saluran air berfungsi optimal sehingga genangan tidak berlangsung lama. (H-3)
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3).
Pengamat tata kota Yayat Supriyanta menilai banjir Jakarta tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga menunjukkan melemahnya sistem pengendalian banjir.
BANJIR yang berulang hampir setiap tahun itu kembali memicu sorotan berbagai pihak, salah satunya terkait minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah ibu kota pada Minggu (8/3) dipicu curah hujan ekstrem.
Temukan jawaban ilmiah mengapa Kemang dan Mampang Prapatan menjadi langganan banjir. Analisis topografi, sejarah, hingga progres normalisasi 2026.
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
WALI Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meninjau langsung lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (30/16).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku siap untuk bersinergi dengan tim bentukan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan banjir Jakarta dan Jabodetabek.
Kontroversi muncul setelah aksi donasi Rp10 miliar untuk korban banjir di Aceh menuai sorotan. Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan sindiran 'menyinyir' yang memicu perdebatan.
PRESIDEN Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, untuk meninjau langsung penanganan dampak banjir yang melanda wilayah tersebut.
