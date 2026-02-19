Pastikan Kelancaran Mudik, Pemkot Depok Targetkan Perbaikan 1.000 Titik Jalan

Ilustrasi .(Antara)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan saluran air di seluruh wilayah Kota Depok. Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan serta keselamatan warga menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Sebanyak 1.000 titik jalan berlubang dan 453 drainase rusak yang tersebar di 63 kelurahan dan 11 kecamatan menjadi target utama pembenahan. Program ini diprioritaskan rampung tepat waktu guna mendukung kelancaran arus mudik dan aktivitas ibadah warga di bulan suci Ramadan.

Target Rampung

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Depok, Rizwan Nurrahim, mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik akan mulai diintensifkan pada bulan puasa hingga menjelang Idulfitri yang diprediksi jatuh pada 28 Februari 2026.

“Anggaran sudah siap. Saat ini tinggal ekspos gelar kegiatan atau paparan teknis dari instansi PUPR sebelum pekerjaan dilaksanakan,” ujar Rizwan, Senin (19/2).

Rizwan menjelaskan, perbaikan ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya strategis untuk meminimalisasi risiko kecelakaan dan hambatan logistik.

“Perbaikan dilakukan untuk memuluskan akses transportasi, mengurangi banjir, dan mendukung aktivitas ekonomi warga,” jelasnya.

Alokasi Anggaran

Khusus untuk sektor drainase, Pemkot Depok memberikan perhatian serius guna mengantisipasi genangan air yang kerap merusak badan jalan. Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp70 miliar untuk mengeksekusi 453 proyek sepanjang tahun ini.

Adapun teknis perbaikan yang dilakukan meliputi:

Pembersihan sampah pada saluran air untuk menjaga kelancaran debit.

Perbaikan struktural, termasuk plesteran bata dan penguatan dinding saluran.

Normalisasi dan pelebaran saluran guna meningkatkan kapasitas tampung air.

Pemasangan u-ditch serta pengecoran beton permanen untuk daya tahan jangka panjang.

Meningkatkan Kualitas Hidup Warga

Peningkatan kualitas infrastruktur ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menciptakan lingkungan pemukiman yang lebih sehat dan bebas banjir. Dengan sistem drainase yang baik, ketahanan badan jalan dari kerusakan akibat air dapat terjaga lebih lama.

“Drainase menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pembenahannya menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas, kenyamanan, serta kualitas lingkungan hidup warga,” pungkas Rizwan. (KG/P-2)