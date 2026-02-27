Percepatan Penanganan Jalan Jelang Lebaran, BBWS Segera Perbaiki Jalan Jonggol Bogor

Ilustrasi(MI/DEDE SUSIANTI)

MENJELANG lebaran Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan percepatan penanganan sejumlah ruas jalan.

Salah satu yang jadi konsentrasi adalah perbaikan jalan Mengker-Sukadamai, Desa Balekambang, Kecamatan Jonggol, di jalur proyek pembangunan waduk.

Saat ini kondisi jalan dikeluhkan masyarakat karena rusak parah, dengan lubang mengangga di mana-mana.

Membahas persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan audiensi dengab pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Jumat (27/2).

Hasilnya, status penanganan jalan kini telah dilakukan pengalihan kewenangan dari Pemkab Bogor kepada BBWS.

Untuk diketahui, saat ini pembangunan kontruksi proyek Bendungan (waduk) Cijurey tengah berjalan. Dan dalam proyek ini kewenangannya ada di BBWS.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, pihaknya dan BBWS sepakat dan berkomitmen untuk melakukan percepatan penanganan jalan terdampak pembangunan.

“Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan penanganan jalan yang terdampak kegiatan pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet. Mengingat kondisi jalan yang rusak dan potensi peningkatan arus lalu lintas saat Lebaran, kami sepakat dengan BBWS untuk melakukan perbaikan sementara agar masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman,”ungkap Suryanto, melalui siaran persnya, Jumat (27/2).

Dalam pelaksanaannya, perbaikan sementara akan dilakukan pada titik-titik kerusakan parah. Hal ini jadi prioritas agar sebelum Lebaran kondisi jalan sudah lebih layak dilalui.

“Terima kasih atas sinergi khususnya BBWS, kami harap sebelum Lebaran jalan tersebut sudah tuntas. Pemerintah memastikan komitmen untuk terus mengawal proses perbaikan".

Terkait perbaikan jalan ini, diklaim pihak BBWS sudah ada dalam rencana pembangunan.

Peningkatan dan perbaikan jalan telah direncanakan melalui pekerjaan rigid beton pada dua jalur, yakni Jalan Mekarwangi–Karyamekar dan Jalan Mengker–Sukadamai.

Untuk ruas Mekarwangi–Karyamekar, pekerjaan rigid beton telah terlaksana hampir 4 kilometer. Sedangkan ruas Mekarwangi–Sukadamai telah terbangun sekitar 1 kilometer.

Namun melihat kondisi di lapangan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idul Fiitri, pihak BBWS akan mempercepat. (H-2)