Meriahkan Ramadan dan Idulfitri dengan Koleksi Hampers dan Gifting Elegan Penuh Makna

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MOMENTUM Ramadan dan Idul Fitri selalu menjadi waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan apresiasi kepada keluarga, sahabat, rekan bisnis, dan mitra kerja.
Mengambil momen tersebut, salah satu industri kuliner Clairmont Patisserie meluncurkan koleksi Hampers Ramadan 2026 sebagai rangkaian bingkisan eksklusif untuk mempererat silaturahmi dan menghadirkan kebahagiaan dalam setiap momen kebersamaan.
Koleksi kali ini menghadirkan pilihan kue kering klasik dan modern, premium cookies, cake favorit pelanggan, hingga varian spesial edisi Ramadan yang tersedia terbatas.
Setiap hampers dikemas dalam boks eksklusif dengan sentuhan desain bernuansa Ramadan yang hangat dan mewah, menjadikan ini hadiah berkesan sekaligus bermakna.
"Koleksinya banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan personal atau korporat. Ada 9 jenis hampers dan 5 gifting yang kami siapkan,” kata Direktur Clairmont Patisserie Susana Darmawan, di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Soal harga, ujar dia, bervariasi. Untuk hampers, harga yang ditawarkan antara Rp679.000 sampai Rp4.799.000. Koleksi yang tersedia antara lain, Royal Ramadan, Majestic Ramadan, Syawal Serenity, dan Harmony Lux. Adapun untuk koleksi gifting, dibanderol harga mulai Rp369.000 hingga Rp1.029.000, dengan desain antara lain Joyful Ramadan, Extended Gift, dan Eternal Blessing.
Untuk koleksi Hampers Ramadan 2026, Clairmont Patisserie menghadirkan kombinasi kue kering klasik dan modern, premium cookies, serta cake favorit pelanggan yang menjadi signature Clairmont selama bertahun-tahun. Variannya antara lain, Vanilla Star, Castanel, Peanut Crunchy, dan Pandan Sago Keju yang identik dengan suasana Lebaran.
Pada edisi Ramadan tahun ini, Clairmont juga meluncurkan dua varian cookies terbaru yaitu Green Matcha Sable dan Choco Dates Spritz Almond. Matcha Sable merupakan butter cookies dengan tekstur tipis dan ringan sehingga mudah dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi.
Adapun Choco Dates Spritz Almond memadukan kurma yang dihaluskan dan disisipkan potongan almond, kemudian dilapisi cokelat. Perpaduan rasa manis kurma, gurih almond, dan cokelat menjadikannya camilan yang cocok untuk seluruh anggota keluarga.
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan personal dan korporat, Clairmont menyediakan variasi paket dengan beragam ukuran dan harga. Khusus pelanggan perusahaan, tersedia layanan pemesanan dalam jumlah besar, termasuk opsi personalisasi kartu ucapan serta branding khusus sesuai kebutuhan perusahaan.
"Untuk preorder Hampers Ramadan 2026 kami buka mulai 18 Februari 2026 di seluruh outlet kami dan melalui kanal pemesanan resmi seperti call center, website, dan online store. Kami pun menghadirkan program early bird discount hingga 15% dengan syarat dan ketentuan berlaku," pungkas Susana.
Safari Dongeng Ramadan (SADORA) kembali digelar dengan menghadirkan sesi dongeng interaktif yang sarat nilai edukasi dan pesan moral.
Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
Menyemarakkan kehadiran bulan suci Ramadhan 1447 H dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026, The Sunan Hotel Solo menghadirkan kreasi unik berupa dekorasi Bedug Ramadhan.
Promo tersebut mencakup berbagai merek yang berada di bawah distribusi ATR Cycling, di antaranya United Bike, Genio Bike, Avand, KHE, serta komponen dari Shimano.
Pemberian santunan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya anak- anak yatim di lingkungan sekitar wilayah operasional bank bjb syariah
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
BMKG memastikan kesiapan mendukung kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 melalui penyediaan informasi cuaca
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
Perbaikan ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya strategis untuk meminimalisasi risiko kecelakaan dan hambatan logistik.
Penjelasan lengkap tentang sidang isbat, dasar teologis dan ilmiah, metode hisab dan rukyat, serta peran Kemenag dalam penetapan awal Ramadan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat selama musim Idul Fitri, Pelita Air menghadirkan diskon tiket hingga 21% untuk seluruh rute domestik.
