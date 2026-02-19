69 Halte Transjakarta Sediakan Musala selama Ramadan, Ini Daftarnya

PT Transjakarta m.enyediakan perlengkapan ibadah di mushala halte(Antara)

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghadirkan fasilitas musala di 69 halte yang tersebar di berbagai koridor utama serta titik integrasi strategis. Langkah ini ditujukan agar penumpang Muslim tetap dapat menunaikan ibadah shalat di sela perjalanan, khususnya selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan bahwa kehadiran mushalla di halte diharapkan dapat membantu pelanggan menjalankan aktivitas harian sekaligus beribadah dengan tenang selama bulan suci.

“Musala di halte kami harapkan dapat membantu pelanggan tetap produktif sekaligus khusyuk selama bulan suci,” ujar Ayu dalam keterangannya di Jakarta.

Fasilitas tersebut dilengkapi dengan sarana pendukung seperti tempat wudhu, sajadah, serta penunjuk arah kiblat untuk menunjang kenyamanan beribadah. Ayu menekankan bahwa Ramadhan menjadi momentum bagi Transjakarta untuk memperkuat layanan publik, tidak hanya dari sisi transportasi, tetapi juga dalam memberikan kenyamanan spiritual bagi pelanggan.

“Ramadhan menjadi momentum bagi Transjakarta untuk memperkuat layanan publik yang tidak hanya mengutamakan aspek transportasi, tetapi juga kenyamanan dan ketenangan pelanggan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Mushalla tersedia di berbagai halte pada sejumlah koridor utama, mulai dari Koridor 1 hingga Koridor 14, termasuk di titik-titik integrasi strategis yang banyak digunakan penumpang setiap harinya.

Daftar Halte Transjakarta yang sediakan musala selama Ramadan

Koridor 1 (Blok M-Kota)

Blok M

⁠Bundaran Senayan

⁠Senayan Bank Jakarta

⁠Bendungan Hilir

⁠Karet

⁠Dukuh Atas

⁠Tosari

⁠Bundaran HI Astra

⁠MH Thanrin

⁠Monumen Nasional

⁠Harmoni

⁠Sawah Besar

⁠Mangga Besar

⁠Glodok

Koridor 2 (Pulogadung-Monas)

Pulo Gadung

⁠Pulo Mas

⁠Senen Toyota Rangga

⁠Senen Raya

⁠Juanda

⁠Balai Kota

⁠Kwitang

Koridor 3 (Pulogadung-Monas)

Kalideres

⁠Jembatan Baru

⁠Jembatan Gantung

⁠Damai

Koridor 4 (Pulo Gadung-Galunggung)

Pemuda Rawamangun

⁠FO Pramuka

⁠Manggarai

⁠Pasar Rumput

⁠Halimun

⁠Galunggung

Koridor 5 (Kp Melayu-Ancol)

Kampung Melayu

⁠Matraman Baru

⁠Senen Sentral

⁠Ancol

Koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas)

Ragunan

⁠Jati Padang

⁠Underpass Kuningan

⁠Patra Kuningan

⁠Kuningan

⁠Rasuna Said

⁠Karet Kuningan

⁠Kuningan Madya

Setiabudi

Koridor 7 (Kampung Rambutan-Kanpung Melayu)

Cililitan

⁠Cawang Sentral

⁠BNN LRT

Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru)

Kebayoran

Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit)

⁠Cikoko Arah Pinang Ranti

⁠Pancoran Tugu

⁠Simpang Kuningan

⁠Semanggi

⁠Petamburan

⁠Grogol Reformasi

⁠Pluit

Koridor 10 (Tanjung Priok-PGC)

Plumpang

Koridor 11 (Pulo Gebang-Kampung Melayu)

Pulo Gebang

⁠Walikota Jakarta Timur

⁠Stasiun Jatinegara

Koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok)

Sunter Boulevard Barat

Koridor 13 (CBD Ciledug-Tendean/Integrasi CSW)

Tegal Mampang

⁠Pasar Santa

⁠Velbak

⁠Cipulir

⁠Puri Beta 2

⁠CSW Lt 3

Koridor 14 (Senen-JIS)

Jembatan Item

⁠Danau Sunter

Kemayoran

