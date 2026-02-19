69 Halte Transjakarta Sediakan Musala selama Ramadan, Ini Daftarnya

Headline
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghadirkan fasilitas musala di 69 halte yang tersebar di berbagai koridor utama serta titik integrasi strategis. Langkah ini ditujukan agar penumpang Muslim tetap dapat menunaikan ibadah shalat di sela perjalanan, khususnya selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.
Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan bahwa kehadiran mushalla di halte diharapkan dapat membantu pelanggan menjalankan aktivitas harian sekaligus beribadah dengan tenang selama bulan suci.
“Musala di halte kami harapkan dapat membantu pelanggan tetap produktif sekaligus khusyuk selama bulan suci,” ujar Ayu dalam keterangannya di Jakarta.
Fasilitas tersebut dilengkapi dengan sarana pendukung seperti tempat wudhu, sajadah, serta penunjuk arah kiblat untuk menunjang kenyamanan beribadah. Ayu menekankan bahwa Ramadhan menjadi momentum bagi Transjakarta untuk memperkuat layanan publik, tidak hanya dari sisi transportasi, tetapi juga dalam memberikan kenyamanan spiritual bagi pelanggan.
“Ramadhan menjadi momentum bagi Transjakarta untuk memperkuat layanan publik yang tidak hanya mengutamakan aspek transportasi, tetapi juga kenyamanan dan ketenangan pelanggan dalam menjalankan ibadah,” katanya.
Mushalla tersedia di berbagai halte pada sejumlah koridor utama, mulai dari Koridor 1 hingga Koridor 14, termasuk di titik-titik integrasi strategis yang banyak digunakan penumpang setiap harinya.
Koridor 1 (Blok M-Kota)
Koridor 2 (Pulogadung-Monas)
Koridor 3 (Pulogadung-Monas)
Koridor 4 (Pulo Gadung-Galunggung)
Koridor 5 (Kp Melayu-Ancol)
Koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas)
Koridor 7 (Kampung Rambutan-Kanpung Melayu)
Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru)
Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit)
Koridor 10 (Tanjung Priok-PGC)
Koridor 11 (Pulo Gebang-Kampung Melayu)
Koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok)
Koridor 13 (CBD Ciledug-Tendean/Integrasi CSW)
Koridor 14 (Senen-JIS)
