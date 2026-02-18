Ramadan with Style di Grand Whiz Poins Simatupang

Ramadan with style di Grand Whizz Poins Simatupang Jakarta.(Dok. GWPS)

Bulan Ramadan menjadi momen istimewa untuk mempererat kebersamaan sekaligus menikmati waktu berkualitas bersama keluarga maupun orang terdekat. Memahami makna tersebut, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta menghadirkan program bertajuk “Ramadan with Style”, rangkaian penawaran menginap dan berbuka puasa yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan, kehangatan, serta ketenangan selama bulan suci.

Melalui paket ini, tamu dapat menikmati pengalaman menginap di kamar Deluxe yang nyaman, lengkap dengan pilihan sahur atau sarapan untuk dua orang, sajian takjil Ramadan, serta diskon 10% untuk Iftar Buffet.

Berlokasi di kawasan strategis TB Simatupang dan terhubung langsung dengan Poins Square Mall, hotel yang dikelola oleh Intiwhiz Hospitality Management ini menjadi pilihan ideal bagi keluarga maupun pebisnis yang ingin tetap produktif sembari menikmati suasana Ramadan yang lebih tenang.

Selain paket menginap, program ini juga menonjolkan pengalaman berbuka puasa melalui Ramadan Buffet berkonsep all-you-can-eat dengan harga Rp225.000 nett per orang, atau Rp190.000 nett per orang untuk minimum reservasi 10 orang. Menariknya, menu dihadirkan dengan rotasi berbeda setiap hari, memadukan cita rasa Nusantara dan internasional.

Sejumlah pilihan Live Cooking turut menjadi daya tarik, mulai dari Teppanyaki, Steamboat Suki, Live Sushi, hingga Ramen dan Udon. Pengalaman bersantap juga dilengkapi Carving Station dengan pilihan Roast Beef dan Roast Lamb. Tak ketinggalan, hidangan khas Timur Tengah seperti Shawarma, Kebab, Falafel, Hummus, hingga Tabouleh menambah nuansa berbuka yang autentik.

Bagi pencinta menu Indonesia, tersedia beragam sajian utama seperti Ayam Tangkap Aceh, Beef Tengkleng, Udang Saus Padang, serta Ikan Asam Padeh, disertai pilihan nasi dan mie khas Asia. Momen berbuka pun kian lengkap dengan takjil tradisional seperti Kolak Pisang, Bubur Sumsum, Bubur Kacang Hijau, Nagasari, dan Klepon, serta berbagai dessert dan minuman segar seperti Es Campur, Es Doger, dan Sop Buah.

“Ramadan adalah waktu untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Melalui ‘Ramadan with Style’, kami ingin menghadirkan pengalaman menginap dan berbuka yang terasa hangat, nyaman, dan berkesan bagi setiap tamu,” ujar Rade Situti, Marketing Communications Manager Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta.

Seluruh rangkaian program Ramadan ini tersedia sepanjang bulan suci, menjadikan Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta sebagai pilihan untuk staycation, buka puasa bersama, hingga corporate gathering.(Z-10)