The Manohara Hotel Yogyakarta Hadirkan “Ramadhan Kitchen Take Over” bersama Yassalam Arabian Resto

Ilustrasi(Dok The Manohara Hotel Yogyakarta )

DALAM menyambut bulan suci Ramadan, The Manohara Hotel Yogyakarta menghadirkan program kuliner spesial “Ramadhan Kitchen Take Over” sebuah kolaborasi eksklusif bersama Yassalam Arabian Resto, restoran yang dikenal dengan spesialisasi hidangan yang menyuguhkan cita rasa autentik Timur Tengah dalam suasana berbuka puasa yang hangat dan berkelas.

Program Ramadhan Kitchen Take Over berlangsung mulai tanggal 19 Februari hingga 19 Maret 2026, dengan harga IDR 185.000 nett/orang. Sebagai bentuk apresiasi kepada tamu, The Manohara Hotel Yogyakarta juga menghadirkan Special Offer IDR 165.000 nett/orang untuk periode terbatas pada tanggal 19 – 25 Februari 2026.

Kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh kesamaan visi antara The Manohara Hotel Yogyakarta dan Yassalam Arabian Resto dalam menghadirkan pengalaman kuliner yang berkualitas, berkarakter, dan berakar pada tradisi. Yassalam Arabian Resto dipilih karena keahliannya dalam mengolah hidangan khas Arab dengan resep orisinal serta standar penyajian yang selaras dengan konsep heritage-inspired luxury hotel yang diusung The Manohara Hotel Yogyakarta.

Melalui program ini menghadirkan beragam menu khas Arab seperti Dujjaj Saffron Oven, Lahm Kebuli, Lahm Mandhi, Lahm Kabsah, Lahm Curry Prata, Samosa, Oum Ali, Lahm Kofta, hingga Hala Fararula, yang diracik langsung oleh Arabic Chef dari Yassalam Arabian Resto. Konsep kitchen take over ini memungkinkan tamu merasakan langsung karakter rasa dan teknik penyajian khas Yassalam dalam balutan atmosfer Ramadhan yang hangat.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Yassalam Arabian Resto menempatkan hidangan berbahan utama kambing dan ayam dengan nasi Mandhi sebagai menu unggulan. Nasi Mandhi dipilih sebagai representasi awal perjalanan kuliner Yassaalam, mengingat menu ini merupakan salah satu sajian pertama sekaligus menjadi identitas rasa yang membedakannya dari hidangan Timur Tengah lainnya. Sementara itu, menu seperti Kabsah dan Kebuli dihardirkan sebagai opsi pelengkap bagi para tamu yang ingin mengeksplorasi variasi rasa Timur Tengah.

Salah satu menu yang menjadi sorotan adalah Dujjaj Saffron Oven, di mana ayam diperkaya dengan saffron yang langsung di impor dari Arab Saudi dan Yaman, memberikan aroma dan cita rasa khas. Selain itu, Lahm Kofta disajikan dengan saus hummus berbahan tahini, lemon, dan kacang cipi, serta dipanggang menggunakan minyak rempah khas Arab yang menghadirkan rasa berbeda dari yang lain.

Seluruh menu makanan yang disajikan berakar dari tradisi kuliner Timur Tengah, dengan penyesuaian pada roti pedamping agar lebih mudah diterima oleh lidah masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang, tanpa menghilangkan keautentikan rasanya.

“Melalui Ramadhan Kitchen Take Over ini, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya sekedar menikmati hidangan, tetapi juga menghadirkan perjalanan rasa yang autentik dan atmorfer khas Ramadhan.” ujar Andri Putrajaya, General Manager The Manohara Hotel Yogyakarta.

Melalui kolaborasi ini, The Manohara Hotel Yogyakarta kembali menegaskan komitmentnya dalam menghadirkan inovasi kuliner tematik yang relevan dengan momentum Ramadhan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi kuliner dan industri hospitalitas yang menghadirkan pengalaman berkesan bagi setiap tamu.

