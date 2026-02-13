Mercure Bandung City Centre Hadirkan Pengalaman Iftar Bertema Kampung Cina di Bulan Ramadan

Ilustrasi(Dok Mercure Bandung City Centre)

MENYAMBUT bulan suci Ramadhan, Mercure Bandung City Centre kembali menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang dikemas dalam konsep budaya yang hangat dan penuh kebersamaan melalui program “Ramadhan di Kampung Cina.” Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman iftar yang tidak hanya berfokus pada cita rasa, tetapi juga pada suasana dan nilai kebersamaan yang menjadi esensi Ramadhan.

Berlokasi strategis di pusat Kota Bandung, Mercure Bandung City Centre menjadi pilihan ideal bagi masyarakat yang ingin berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Pada Ramadhan tahun ini, hotel menghadirkan tiga pilihan venue berbuka puasa dengan konsep dan pengalaman yang berbeda.

Pandawa Restaurant menawarkan sajian buffet iftar lengkap dengan puluhan menu Nusantara yang disajikan secara variatif. Dengan harga IDR 229.000 net per orang, tamu dapat menikmati aneka takjil, hidangan utama, live cooking, hingga hidangan penutup dalam suasana restoran yang nyaman dan ramah keluarga.

Bagi tamu yang menginginkan pengalaman berbuka puasa dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian, Skyview Pool & Bar yang terletak di lantai 15 menjadi pilihan tepat. Dengan harga IDR 249.000 net per orang, venue ini menghadirkan suasana iftar yang lebih privat dan eksklusif, serta menu barbekyu yang lebih lengkap.

Sementara itu, The Plaza Food & Bar menghadirkan alternatif berbuka puasa dengan konsep buffet yang lebih ringan dan santai. Dengan harga IDR 149.000 net per orang, venue ini cocok bagi tamu yang ingin menikmati momen Ramadhan dalam suasana kasual namun tetap berkesan.

“Melalui konsep Ramadhan di Kampung Cina, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya beragam dari sisi menu, tetapi juga hangat dari sisi suasana. Kami berharap para tamu dapat menikmati momen kebersamaan Ramadhan dengan nyaman, baik bersama keluarga maupun rekan,” ujar Dyah Annisa, Marketing Communications Manager Mercure Bandung City Centre.

Seluruh paket berbuka puasa tersedia setiap hari selama bulan Ramadhan, mulai pukul 17.30 hingga 20.30 WIB. Mercure Bandung City Centre juga menyediakan area mushola yang luas dan nyaman untuk menunjang kebutuhan ibadah para tamu.

Dengan konsep budaya yang unik, pilihan venue yang beragam, serta lokasi yang strategis, Mercure Bandung City Centre menghadirkan Ramadhan sebagai momen kebersamaan yang hangat dan penuh makna.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan menghubungi 022 3000 8000 atau mengikuti Instagram @mercurebandungcitycentre. (H-2)