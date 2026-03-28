Utusan Khusus Trump Sebut Perundingan Damai dengan Iran Bisa Digelar Pekan Ini

Utusan khusus Steve Witkoff optimis negosiasi untuk mengakhiri perang Iran segera dimulai. AS masih menanti delegasi resmi Teheran di meja perundingan.(Media Sosial X)

HARAPAN untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan Iran mulai menemui titik terang. Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, menyatakan keyakinannya pertemuan negosiasi untuk mengakhiri perang tersebut dapat terlaksana dalam waktu dekat.

Berbicara dalam sebuah konferensi di Miami, Witkoff mengungkapkan optimisme terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Ia merujuk pada pergerakan kapal yang mulai melintas kembali sebagai salah satu indikator positif meredanya ketegangan.

"Kami rasa akan ada pertemuan pekan ini. Kami tentu sangat berharap untuk itu. Kapal-kapal mulai melintas. Itu adalah pertanda yang sangat, sangat baik," ujar Witkoff.

Lebih lanjut, Witkoff menambahkan bahwa adanya penundaan serta perpanjangan waktu dalam proses ini dipandang sebagai langkah maju yang nyata oleh pemerintah Amerika Serikat. "Kami memiliki penundaan; kami memiliki perpanjangan. Kami melihatnya sebagai hal yang sangat positif," imbuhnya.

Menanti Delegasi Teheran

Meski Witkoff menebar optimisme, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberikan catatan mengenai realitas di meja diplomasi. Hingga saat ini, AS masih menunggu jawaban resmi dari Teheran terkait proposal perdamaian 15 poin yang diajukan oleh pemerintahan Trump.

Padahal, media pemerintah Iran sebelumnya sempat melaporkan bahwa Teheran telah menolak tawaran tersebut. Namun, Rubio menyebut ada sinyal komunikasi yang berbeda melalui jalur informal.

"Kami belum menerimanya (jawaban resmi). Dengar, kami telah menerima pesan-pesan. Ada pertukaran pesan dan indikasi dari sistem pemerintahan Iran, atau apa pun yang tersisa darinya, tentang kesediaan untuk membicarakan hal-hal tertentu," ungkap Rubio kepada CNN.

Ketidakpastian Struktur Kepemimpinan

Hambatan utama dalam memulai negosiasi resmi ini adalah ketidakjelasan struktur kepemimpinan di pihak Iran. Serangkaian serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel dilaporkan telah menewaskan banyak pemimpin senior rezim Iran, sehingga menyisakan pertanyaan besar mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk berunding.

Rubio menegaskan bahwa AS saat ini sedang menunggu klarifikasi mengenai siapa yang akan duduk di seberang meja perundingan mewakili pihak Iran. Ketidakpastian ini menjadi krusial mengingat AS memerlukan mitra bicara yang sah agar kesepakatan apa pun yang dihasilkan nantinya bersifat mengikat dan dapat mengakhiri peperangan secara permanen. (CNN/Z-2)