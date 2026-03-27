27/3/2026 16:41
AS Rilis Uang 100 Dolar Baru Bertanda Tangan Trump, Pertama dalam Sejarah
ilustrasi(Antara)

DEPARTEMEN Keuangan Amerika Serikat akan menerbitkan uang kertas baru pecahan 100 dolar AS dengan tanda tangan Presiden Donald Trump mulai Juni tahun ini.

Tanda tangan Trump akan dicantumkan pada uang kertas tersebut sebagai bagian dari peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.

Dengan penerbitan ini, Trump disebut menjadi Presiden AS pertama yang tanda tangannya muncul langsung pada uang dolar AS.

Selain itu, uang kertas edisi khusus ini juga menjadi yang pertama dalam 165 tahun yang tidak memuat tanda tangan Menteri Keuangan AS.

Sebelumnya, Komisi Seni Rupa Federal AS atau Commission of Fine Arts (CFA) secara bulat telah menyetujui desain koin peringatan 250 tahun kemerdekaan AS yang dibuat dari emas 24 karat.

CFA, kepada RIA Novosti, menyampaikan bahwa sisi depan koin tersebut akan menampilkan gambar Presiden Trump di Kantor Oval dengan tangan mengepal di atas meja. Sementara itu, sisi belakang koin akan menampilkan gambar elang botak, yang merupakan burung nasional Amerika Serikat.

(Ant/Sputnik/RIA Novosti/P-4)



Editor : Akmal
