Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Trump Klaim Kemenangan: Militer Iran sudah Lumpuh

Haufan Hasyim Salengke
27/3/2026 08:05
Trump Klaim Kemenangan: Militer Iran sudah Lumpuh
Presiden AS Donald Trump.(Brendan Smialowski/AFP)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeklaim bahwa militer AS telah berhasil menetralisasi kemampuan tempur utama Iran secara efektif. Dalam wawancaranya dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa secara militer, Amerika telah memenangi peperangan tersebut.

Trump mengungkapkan bahwa serangan AS telah "hampir sepenuhnya melumpuhkan" Angkatan Laut dan Angkatan Udara Iran. Ia secara spesifik menyebutkan penghancuran 154 kapal milik Teheran sebagai indikator keberhasilan operasi tersebut. Selain itu, ia menegaskan bahwa infrastruktur militer Iran kini dalam kondisi terdegradasi parah.

"Kami menghancurkan peluncur rudal mereka, yang merupakan masalah besar. Tanpa peluncur, rudal-rudal itu tidak akan berguna. Kami juga melumpuhkan seluruh jaringan komunikasi dan telekomunikasi mereka," ujar Trump.

Di sisi diplomatik, Trump menunjukkan kendalinya atas lini masa konflik. Ia mengungkapkan bahwa pihak Iran sempat meminta jeda pertempuran selama tujuh hari, namun ia justru memberikan waktu 10 hari sebagai imbalan atas penyerahan sejumlah kapal.

Dalam kesempatan yang sama, Trump kembali menegaskan bahwa kawasan Selat Hormuz secara strategis tidak lagi menjadi kebutuhan vital bagi AS. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap negara-negara yang sangat bergantung pada jalur pelayaran tersebut namun enggan mengambil tindakan nyata untuk mengamankannya. (Al-Jazeera/B-3)



Editor : Haufan Salengke
