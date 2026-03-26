Qalibaf Ancam Hancurkan Infrastruktur Negara Kawasan jika Bantu Musuh Duduki Pulau Iran

Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
KETUA Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengeluarkan peringatan keras terkait adanya dugaan plot terkoordinasi untuk menduduki salah satu pulau strategis milik Iran. Qalibaf menegaskan bahwa musuh eksternal saat ini tengah bekerja sama dengan salah satu negara di kawasan untuk melancarkan agenda tersebut.
Melalui unggahan di akun X miliknya pada Rabu (25/3), Qalibaf menyebutkan bahwa pihaknya telah mengendus persiapan operasi militer yang melibatkan dukungan dari negara tetangga. Namun, ia tidak merinci secara spesifik negara mana yang dimaksud atau pulau mana yang menjadi target.
"Musuh-musuh Iran, dengan dukungan salah satu negara di kawasan, sedang mempersiapkan operasi untuk menduduki salah satu pulau Iran," tulis Qalibaf.
Ia memberikan ultimatum bahwa Iran tidak akan tinggal diam jika kedaulatan wilayahnya dilanggar. Qalibaf mengancam akan melakukan serangan balasan besar-besaran terhadap aset-aset strategis negara yang terlibat.
“Jika mereka mengambil satu langkah saja, seluruh infrastruktur vital negara kawasan tersebut akan menjadi target serangan tanpa batas,” tegasnya.
Ketegangan di kawasan meningkat drastis setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel meluncurkan kampanye militer berskala besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya banyak korban jiwa. Sebagai respons, militer Iran melancarkan operasi balasan menggunakan gelombang rudal dan drone yang menargetkan posisi AS dan Israel di wilayah pendudukan serta pangkalan-pangkalan regional. (Tasnim/B-3)
Warga AS kini mengurangi belanja makanan untuk menutupi biaya bahan bakar yang melonjak tajam setelah Selat Hormuz diblokade oleh Iran.
Wisma Putra juga menyatakan perkembangan terbaru itu memerlukan pembahasan yang komprehensif, cermat, dan terkoordinasi.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sebenarnya ingin bernegosiasi, meskipun tidak berani mengakuinya secara terbuka
PEMERINTAH Arab Saudi menyatakan dukungannya atas keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang secara bulat mengadopsi resolusi terkait dampak serangan Iran
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tidak akan maju ke meja perundingan dan memilih melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel di tengah konflik
Penasihat kebijakan luar negeri Trump menyebut AS tidak berkepentingan memperpanjang konflik dengan Iran lebih dari tiga bulan.
WFH adalah salah satu ‘aksi cepat’ yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.
Panglima militer Uganda Muhoozi Kainerugaba ancam akan terjun ke perang Iran demi membela Israel jika terdesak. Hubungan kedua negara semakin erat pasca-insiden Entebbe.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu umumkan perluasan zona keamanan di Libanon Selatan hingga Sungai Litani. Langkah ini memicu kekhawatiran pendudukan jangka panjang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved