Qalibaf Ancam Hancurkan Infrastruktur Negara Kawasan jika Bantu Musuh Duduki Pulau Iran

Haufan Hasyim Salengke
26/3/2026 17:39
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf.(Tasnim News Agency)

KETUA Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengeluarkan peringatan keras terkait adanya dugaan plot terkoordinasi untuk menduduki salah satu pulau strategis milik Iran. Qalibaf menegaskan bahwa musuh eksternal saat ini tengah bekerja sama dengan salah satu negara di kawasan untuk melancarkan agenda tersebut.

Melalui unggahan di akun X miliknya pada Rabu (25/3), Qalibaf menyebutkan bahwa pihaknya telah mengendus persiapan operasi militer yang melibatkan dukungan dari negara tetangga. Namun, ia tidak merinci secara spesifik negara mana yang dimaksud atau pulau mana yang menjadi target.

"Musuh-musuh Iran, dengan dukungan salah satu negara di kawasan, sedang mempersiapkan operasi untuk menduduki salah satu pulau Iran," tulis Qalibaf.

Ia memberikan ultimatum bahwa Iran tidak akan tinggal diam jika kedaulatan wilayahnya dilanggar. Qalibaf mengancam akan melakukan serangan balasan besar-besaran terhadap aset-aset strategis negara yang terlibat.

“Jika mereka mengambil satu langkah saja, seluruh infrastruktur vital negara kawasan tersebut akan menjadi target serangan tanpa batas,” tegasnya.

Ketegangan di kawasan meningkat drastis setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel meluncurkan kampanye militer berskala besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya banyak korban jiwa. Sebagai respons, militer Iran melancarkan operasi balasan menggunakan gelombang rudal dan drone yang menargetkan posisi AS dan Israel di wilayah pendudukan serta pangkalan-pangkalan regional. (Tasnim/B-3)



Editor : Haufan Salengke
