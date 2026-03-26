Uganda Siap Bantu Israel Lawan Iran, Panglima Militer: Kami Bergabung jika Israel Terancam Kalah

KEPALA angkatan bersenjata Uganda, Muhoozi Kainerugaba, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa Uganda siap mengintervensi dan bergabung dalam perang melawan Iran jika Israel berisiko kalah.
Pernyataan tersebut disampaikan Kainerugaba melalui unggahan di akun media sosial X. Ia menekankan bahwa meskipun dunia sudah lelah dengan peperangan, Uganda tidak akan tinggal diam jika Israel terancam hancur.
"Kami ingin perang di Timur Tengah segera berakhir. Dunia sudah lelah. Namun, setiap pembicaraan mengenai penghancuran atau kekalahan Israel akan membawa kami ke dalam perang tersebut. Di pihak Israel!" tegas Letnan Jenderal Kainerugaba dalam unggahannya waktu setempat, seperti dilansir Times of Israel, Rabu (25/3).
Langkah ini mempertegas kedekatan hubungan diplomatik dan militer antara Uganda dan Israel. Bulan lalu, Kainerugaba juga mengumumkan rencana pembangunan patung Yoni Netanyahu di Uganda. Yoni merupakan saudara kandung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang tewas saat memimpin pasukan elite IDF dalam operasi pembebasan sandera di Entebbe pada 1976.
Hingga saat ini, pemerintah pusat Uganda belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme pengerahan pasukan jika skenario yang dikhawatirkan Kainerugaba tersebut benar-benar terjadi. Namun, pernyataan ini telah memicu perdebatan mengenai posisi negara-negara Afrika dalam poros konflik Iran-Israel yang kian memanas. (Times of Israel/B-3)
