Trump Klaim Kemenangan Atas Iran, Ancam Serang Infrastruktur Energi Jika Jalur Damai Gagal

Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran telah dimenangkan. Namun, ia tetap membuka peluang serangan udara jika negosiasi pengakhiran konflik menemui jalan buntu.(White House)

PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan klaim kemenangan dalam konflik bersenjata melawan Iran. Meski menyatakan perang telah berakhir, Trump tetap membuka kemungkinan untuk melanjutkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran jika negosiasi damai yang sedang berlangsung gagal membuahkan hasil.

Dalam pernyataannya di Oval Office, Trump menegaskan dominasi militer AS atas Iran yang menurutnya sudah tidak berdaya. Ia juga mengkritik pemberitaan media yang dianggapnya terus memanaskan situasi.

“Anda tahu, saya tidak suka mengatakan ini, kita telah memenangkan ini, karena perang ini telah dimenangkan, satu-satunya yang suka membiarkannya terus berlanjut adalah berita bohong (fake news),” ujar Trump saat mengomentari liputan media mengenai konflik tersebut.

Dominasi Udara AS

Trump menggambarkan ketimpangan kekuatan militer antara kedua negara sebagai bukti kemenangannya. Ia menyoroti lumpuhnya pertahanan Iran di bawah tekanan armada tempur Amerika Serikat.

“Kita tidak sedang memenangkan perang di mana mereka tidak memiliki angkatan laut, mereka tidak memiliki angkatan udara, dan mereka tidak memiliki apa pun, sementara kita benar-benar memiliki pesawat yang terbang di atas Teheran dan bagian lain negara mereka,” lanjut sang Presiden.

Ia bahkan memberikan peringatan keras bahwa AS memiliki kemampuan penuh untuk melumpuhkan objek vital kapan pun diinginkan. “Sebagai contoh, jika saya ingin meruntuhkan pembangkit listrik itu, pembangkit listrik yang sangat besar dan kuat itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Diplomasi dan Penundaan Serangan

Retorika Trump mengenai akhir perang ini terpantau terus berubah dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, ia sempat mengancam akan "melenyapkan" pembangkit listrik Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali hingga Senin malam.

Namun, pada Senin pagi, Trump membatalkan ancaman tersebut. Ia mengungkapkan bahwa AS dan Iran telah menjalin "percakapan produktif" dan memutuskan untuk menunda serangan terhadap situs energi Iran selama lima hari guna memberikan ruang bagi negosiasi.

Sikap Keras Pentagon

Menariknya, Trump mengungkapkan adanya perbedaan pandangan di internal pemerintahannya mengenai opsi gencatan senjata. Ia menyebut Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine sebenarnya lebih memilih penyelesaian melalui jalur militer.

“Pete tidak ingin masalah ini diselesaikan melalui kesepakatan,” ungkap Trump. Ia menambahkan bahwa Hegseth dan Caine adalah “dua orang yang cukup kecewa” dengan prospek negosiasi tersebut.

Meski demikian, Trump justru memuji sikap keras kedua petinggi militernya itu sebagai sikap yang baik. “Mereka tidak tertarik pada penyelesaian. Mereka tertarik untuk memenangkan hal ini sepenuhnya,” pungkas Trump. (CNN/Z-2)