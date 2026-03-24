Iran Tegaskan tidak Ada Negosiasi dengan AS, Sebut Klaim Trump sebagai Berita Palsu

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Pemerintah Iran membantah keras klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait adanya pembicaraan penghentian perang dan menyebutnya sebagai informasi tidak benar.
Pemerintah Iran menegaskan tidak ada negosiasi yang dilakukan dengan Amerika Serikat, menyusul klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut adanya pembicaraan produktif untuk mengakhiri konflik.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyampaikan bantahan tersebut melalui media sosial pada Senin (23/3).
"Tidak ada negosiasi yang dilakukan dengan AS," tulis Ghalibaf dikutip dari Al Jazeera.
Ia juga menuding klaim tersebut sebagai upaya manipulasi informasi. "Berita palsu digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak, serta melarikan diri dari kubangan tempat AS dan Israel terjebak," lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi klaim Trump yang sebelumnya menyebut adanya "percakapan yang sangat baik dan produktif" antara kedua pihak.
Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei turut membantah adanya diskusi langsung dengan Washington.
Ia mengonfirmasi Iran menerima pesan dari sejumlah negara sahabat terkait permintaan Amerika Serikat untuk membuka jalur negosiasi guna mengakhiri perang.
