Peran Pulau Kharg: Jantung Ekspor Minyak Iran yang Terancam Serangan AS

Pulau Kharg di Iran(Dok.Mehr)

DI tengah eskalasi konflik di Timur Tengah pada Maret 2026, nama Pulau Kharg mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Presiden AS Donald Trump bahkan menyebut pulau mungil di Teluk Persia ini sebagai "permata mahkota" Iran. Meskipun luasnya hanya sekitar 20 kilometer persegi, peran Pulau Kharg tidak bisa dipandang sebelah mata; ia adalah urat nadi yang memompa napas ekonomi Teheran ke pasar global.

Serangan udara yang dilancarkan militer Amerika Serikat pada pertengahan Maret 2026 memang dilaporkan hanya menyasar instalasi militer di pulau tersebut. Namun, pesan yang dikirimkan sangat jelas: infrastruktur energi Iran kini berada dalam jangkauan tembak.

Mengapa Pulau Kharg Begitu Vital bagi Iran?

Pulau Kharg bukan sekadar daratan di tengah laut. Sejak tahun 1960-an, wilayah ini telah dikembangkan menjadi terminal ekspor minyak mentah terbesar di Iran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pulau ini memiliki peran yang tidak tergantikan bagi Republik Islam tersebut:

Baca juga : Ekspor Minyak Iran Melonjak Tiga Kali Lipat di Tengah Ancaman AS

Pusat Ekspor Utama: Sekitar 90% hingga 95% ekspor minyak mentah Iran melalui fasilitas di Pulau Kharg. Tanpa operasional pulau ini, kemampuan Iran untuk menjual minyak ke pasar internasional akan lumpuh total.

Kapasitas Penyimpanan Raksasa: Pulau ini dilengkapi dengan deretan tangki penyimpanan masif yang mampu menampung hingga 30 juta barel minyak mentah. Kapasitas ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas pasokan saat terjadi gangguan di ladang minyak daratan.

Keunggulan Geografis: Berbeda dengan mayoritas wilayah pesisir Iran yang cenderung dangkal, perairan di sekitar Pulau Kharg sangat dalam. Hal ini memungkinkan kapal tanker super raksasa (Ultra Large Crude Carriers) untuk bersandar dengan aman dan memuat minyak dalam jumlah besar.

Informasi Kunci: Pulau Kharg mengelola sekitar 950 juta barel minyak setiap tahunnya, yang sebagian besar ditujukan untuk pasar Asia, khususnya China.

Dampak Ekonomi Jika Infrastruktur Kharg Dilumpuhkan

Meskipun Presiden Trump menyatakan bahwa ia memilih untuk tidak menghancurkan fasilitas minyak demi "alasan kepantasan", ancaman tersebut tetap menjadi senjata geopolitik yang ampuh. Jika terminal minyak ini lumpuh, dampaknya akan menciptakan efek domino global:

1. Lumpuhnya Pendapatan Negara Iran

Pendapatan dari sektor minyak adalah tulang punggung anggaran belanja Iran. Kehilangan akses ke Pulau Kharg berarti kehilangan kemampuan untuk mendanai program pemerintah, subsidi rakyat, hingga operasional militer Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

2. Lonjakan Harga Minyak Dunia

Pasar energi global sangat sensitif terhadap gangguan di Teluk Persia. Para analis dari JP Morgan dan Goldman Sachs memperingatkan bahwa kehancuran total di Kharg dapat mendorong harga minyak mentah Brent melampaui angka US$150 per barel, memicu inflasi global yang parah.

Baca juga : Trump akan 'Gebuki' Infrastruktur Minyak Iran

3. Ancaman Terhadap Selat Hormuz

Iran telah berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz jika infrastruktur energinya diserang. Mengingat 20% pasokan minyak dunia melewati selat tersebut, eskalasi di Pulau Kharg bisa memicu krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dekade 1970-an.

Di mana lokasi tepatnya Pulau Kharg?

Pulau Kharg terletak sekitar 25 kilometer di lepas pantai daratan Iran, di bagian utara Teluk Persia, dekat dengan pelabuhan Bushehr.

Siapa pembeli utama minyak dari Pulau Kharg?

China adalah pembeli terbesar minyak mentah Iran yang dikirim melalui terminal Kharg, meskipun Iran berada di bawah sanksi internasional.

Apakah Iran memiliki terminal ekspor alternatif?

Iran telah mencoba mendiversifikasi jalur ekspornya melalui Terminal Jask di luar Selat Hormuz. Namun, kapasitas Jask saat ini masih jauh di bawah Pulau Kharg dan belum mampu menanggung beban ekspor nasional secara penuh.

Pulau Kharg merupakan infrastruktur yang memproses hampir seluruh ekspor minyak negara, pulau ini adalah target yang sangat menggoda bagi lawan-lawan politik Teheran. Serangan AS baru-baru ini mungkin baru menyentuh kulit militer pulau tersebut, namun nasib ekonomi Iran dan stabilitas energi global kini sangat bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya di gugusan karang kecil ini.

Fitur Infrastruktur Detail Kapasitas Kapasitas Penyimpanan 30 Juta Barel Volume Ekspor Harian ~1,5 Juta Barel/Hari Fasilitas Dermaga Mampu menampung 8-10 Supertanker Sumber Pasokan Ladang Aboozar, Forouzan, dan Dorood

