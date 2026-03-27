Sumber: Iran Balas Proposal AS, Begini Detailnya

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PEMERINTAH Iran secara resmi telah mengirimkan tanggapan terhadap proposal 15 poin yang diajukan Amerika Serikat (AS) melalui perantara internasional pada Rabu (25/3) malam waktu setempat. Sumber internal yang mengetahui informasi tersebut mengatakan kepada kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, bahwa Teheran kini menunggu respons balik dari Washington dengan sejumlah syarat mutlak.
Dalam dokumen tanggapan tersebut, Iran menegaskan empat poin utama untuk mengakhiri konflik. Pertama, penghentian total aksi pembunuhan berencana (assassination) oleh pihak musuh. Kedua, pembentukan kondisi konkret untuk menjamin perang tidak terulang kembali. Ketiga, jaminan ganti rugi dan reparasi perang yang ditentukan secara jelas. Keempat, pengakhiran perang harus dilakukan di seluruh lini tempur, mencakup seluruh kelompok perlawanan regional yang terlibat.
Selain tuntutan tersebut, sumber itu menekankan bahwa kedaulatan Iran atas Selat Hormuz adalah hak alami dan legal yang tidak dapat diganggu gugat. Pengakuan atas kedaulatan ini dipandang Teheran sebagai jaminan pelaksanaan komitmen dari pihak lawan. Syarat-syarat ini disebut terpisah dari tuntutan nuklir yang diajukan dalam negosiasi Jenewa sebelumnya.
Meski telah mengirimkan balasan, Teheran tetap bersikap skeptis. Sumber tersebut mengeklaim tawaran negosiasi AS hanyalah proyek "penipuan ketiga". Iran mencurigai AS menggunakan kedok diplomasi untuk membangun citra damai di mata dunia, menekan harga minyak global, serta mengulur waktu guna mempersiapkan invasi darat ke wilayah selatan Iran.
"Jika sebelumnya Iran ragu terhadap hasil negosiasi sebelum perang Juni 2025, kini Iran memiliki keraguan total terhadap kemauan AS untuk bernegosiasi secara jujur. Mereka terbiasa memulai perang justru saat proses negosiasi sedang berjalan," tegas sumber tersebut. (B-3)
Presiden AS Donald Trump klaim telah lumpuhkan kekuatan tempur Iran, termasuk hancurkan 154 kapal dan peluncur rudal, serta sebut perang telah dimenangkan militer AS.
Ketua Parlemen Iran Qalibaf mengancam bakal menyerang infrastruktur vital negara kawasan jika terbukti membantu musuh menduduki salah satu pulau strategis milik Iran.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sebenarnya ingin bernegosiasi, meskipun tidak berani mengakuinya secara terbuka
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tidak akan maju ke meja perundingan dan memilih melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel di tengah konflik
Penasihat kebijakan luar negeri Trump menyebut AS tidak berkepentingan memperpanjang konflik dengan Iran lebih dari tiga bulan.
Tragedi kemanusiaan berlanjut: Anak 13 tahun tewas di tenda Gaza dan seorang ibu ditembak di Reineh. Total korban tewas di Gaza kini melampaui 72.000 jiwa.
Mohsen Rezaei, penasihat militer Mojtaba Khamenei, menegaskan Iran tidak akan berhenti berperang sebelum AS memberikan jaminan internasional dan mencabut sanksi.
PAUS Leo XVI menilai kematian dan penderitaan akibat konflik Timur Tengah sebagai skandal bagi seluruh manusia dan kembali mendesak gencatan senjata segera.
PEMERINTAH Jepang membuka peluang untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat dan Israel
Prancis menyatakan membantu menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Namun, langkah konkret baru akan diambil setelah tercapai gencatan senjata.
