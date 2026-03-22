Paus Leo Sebut Perang Timur Tengah Skandal bagi Kemanusiaan, Serukan Gencatan Senjata Segera

Paus Leo XIV di Vatikan 18 Mei 2025(Alberto PIZZOLI / AFP)

PAUS Leo XIV menilai kematian dan penderitaan akibat konflik Timur Tengah sebagai skandal bagi seluruh manusia dan kembali mendesak gencatan senjata segera.

Paus Leo menegaskan bahwa dampak kemanusiaan dari konflik di Timur Tengah tidak dapat dibenarkan.

Ia menyebut kematian dan penderitaan yang ditimbulkan sebagai “skandal bagi seluruh keluarga manusia”.

Pernyataan itu disampaikan saat ia memperbarui seruan untuk segera dilakukan gencatan senjata di kawasan tersebut.

Pemimpin Gereja Katolik asal Amerika Serikat itu juga mengungkapkan bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan situasi di Timur Tengah dengan rasa cemas, termasuk di wilayah lain yang dilanda kekerasan.

Keprihatinan tersebut disampaikan dalam doa Angelus mingguan di St Peter's Square di hadapan umat.

“Kita tidak boleh diam menghadapi penderitaan begitu banyak orang, para korban konflik yang tidak berdaya. Apa yang menyakiti mereka, menyakiti seluruh umat manusia,” ujar Paus Leo dikutip dari Al Jazeera.

Dalam pesannya, ia turut mengajak masyarakat internasional untuk terus mengupayakan perdamaian melalui doa.

Ia berharap permusuhan dapat segera dihentikan sehingga jalan menuju perdamaian dapat terbuka.

“Saya dengan kuat memperbarui seruan saya agar kita bertekun dalam doa, sehingga permusuhan dapat terhenti dan jalan akhirnya dapat terbuka bagi perdamaian,” pungkasnya. (H-4)