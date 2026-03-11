AS-Israel Vs Iran: Steve Witkoff Akui belum Punya Strategi Akhiri Perang

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
UTUSAN khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, menyatakan bahwa dirinya belum memiliki gambaran jelas mengenai bagaimana operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran akan berakhir. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang telah melibatkan serangan langsung antarnegara.
"Saya tidak tahu. Yang saya tahu, Presiden Donald Trump bukan sosok yang tepat untuk ditantang," ujar Witkoff dalam wawancara dengan CNBC, Selasa (10/3/2026). Pernyataan tersebut menegaskan sikap ofensif Washington meskipun strategi jangka panjang dari operasi ini masih dipertanyakan oleh komunitas internasional.
Awalnya, Washington dan Tel Aviv mengeklaim bahwa serangan tersebut adalah langkah pencegahan untuk melumpuhkan program nuklir Iran yang dianggap mengancam keamanan global. Namun, seiring berjalannya operasi, fokus target mulai bergeser pada upaya perubahan kekuasaan atau regime change di Iran.
Kematian Ayatollah Ali Khamenei menjadi titik balik besar dalam politik Timur Tengah. Hal ini memaksa Iran melakukan reorganisasi kepemimpinan secara cepat di bawah tekanan militer asing yang terus berlanjut.
Intervensi militer ini tidak lepas dari kecaman internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mengutuk pembunuhan Khamenei dan menyebutnya sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional. Menurut Kremlin, tindakan AS dan Israel dapat memicu kekacauan yang lebih luas di kawasan yang sudah tidak stabil.
Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow telah mendesak deeskalasi segera. Mereka memperingatkan bahwa tanpa strategi keluar yang jelas, operasi militer ini hanya akan menjadi perang berkepanjangan yang merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan dunia.
1. Apa tujuan utama operasi militer AS ke Iran pada 2026?
Awalnya sebagai langkah pencegahan nuklir, namun kini berkembang menjadi upaya perubahan kekuasaan di Iran.
2. Siapa Steve Witkoff?
Steve Witkoff adalah utusan khusus Presiden AS Donald Trump yang bertugas menangani isu-isu strategis, termasuk konflik di Timur Tengah.
3. Bagaimana respons Iran terhadap serangan AS-Israel?
Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. (Sputnik/Ant/I-2)
