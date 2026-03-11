AS-Israel Vs Iran: Steve Witkoff Akui belum Punya Strategi Akhiri Perang

Steve Witkoff.(Al Jazeera)

UTUSAN khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, menyatakan bahwa dirinya belum memiliki gambaran jelas mengenai bagaimana operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran akan berakhir. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang telah melibatkan serangan langsung antarnegara.

"Saya tidak tahu. Yang saya tahu, Presiden Donald Trump bukan sosok yang tepat untuk ditantang," ujar Witkoff dalam wawancara dengan CNBC, Selasa (10/3/2026). Pernyataan tersebut menegaskan sikap ofensif Washington meskipun strategi jangka panjang dari operasi ini masih dipertanyakan oleh komunitas internasional.

Konteks Konflik Iran-AS 2026: 28 Februari 2026: AS dan Israel meluncurkan serangan gabungan ke Teheran dan target strategis lain.

AS dan Israel meluncurkan serangan gabungan ke Teheran dan target strategis lain. Gugurnya Pemimpin Tertinggi: Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan wafat pada hari pertama serangan.

Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan wafat pada hari pertama serangan. Status Iran: Masa berkabung nasional 40 hari dan peluncuran serangan balasan ke fasilitas militer AS.

Ambisi Perubahan Kekuasaan di Teheran

Awalnya, Washington dan Tel Aviv mengeklaim bahwa serangan tersebut adalah langkah pencegahan untuk melumpuhkan program nuklir Iran yang dianggap mengancam keamanan global. Namun, seiring berjalannya operasi, fokus target mulai bergeser pada upaya perubahan kekuasaan atau regime change di Iran.

Kematian Ayatollah Ali Khamenei menjadi titik balik besar dalam politik Timur Tengah. Hal ini memaksa Iran melakukan reorganisasi kepemimpinan secara cepat di bawah tekanan militer asing yang terus berlanjut.

Reaksi Global: Rusia Kecam Pelanggaran Hukum Internasional

Intervensi militer ini tidak lepas dari kecaman internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mengutuk pembunuhan Khamenei dan menyebutnya sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional. Menurut Kremlin, tindakan AS dan Israel dapat memicu kekacauan yang lebih luas di kawasan yang sudah tidak stabil.

Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow telah mendesak deeskalasi segera. Mereka memperingatkan bahwa tanpa strategi keluar yang jelas, operasi militer ini hanya akan menjadi perang berkepanjangan yang merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan dunia.

