Utusan Trump: Rudal Iran Ancaman Eksistensial bagi Amerika Serikat

UTUSAN Khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, menyatakan bahwa program pengembangan rudal Iran telah menjadi ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat. Witkoff menegaskan bahwa penolakan Teheran untuk membahas pembatasan senjata tersebut merupakan "batas tegas" (red line) yang memicu tindakan keras dari Washington.

“Mereka menolak untuk membicarakan rudal-rudal itu dan itu adalah batas kami; dan Anda sekarang dapat melihat alasannya,” ujar Witkoff dalam wawancara dengan Newsmax, Rabu (11/3/2026). Pernyataan ini merujuk pada ketegangan militer yang kini tengah berkecamuk di kawasan Timur Tengah.

Kegagalan Diplomasi dan Persediaan Rudal Teheran

Menurut Witkoff, meskipun ancaman nuklir Iran tetap menjadi prioritas, Presiden Donald Trump juga sangat fokus pada pengurangan persediaan rudal konvensional Iran. Washington menilai kapasitas rudal Iran saat ini sudah melampaui kebutuhan pertahanan diri dan mengancam keseimbangan kekuatan di kawasan.

“Mereka terlalu berlebihan dan dapat mengalahkan banyak negara di kawasan itu, dan itu menjadikannya ancaman eksistensial bagi kami,” lanjut Witkoff. Hal inilah yang mendasari kebijakan luar negeri AS yang lebih agresif terhadap Republik Islam tersebut di tahun 2026.

Kronologi Konflik Terbaru: 28 Februari 2026: Serangan gabungan AS dan Israel ke Teheran.

Serangan gabungan AS dan Israel ke Teheran. Dampak: Kerusakan fasilitas strategis, korban sipil, dan gugurnya Ayatollah Ali Khamenei.

Kerusakan fasilitas strategis, korban sipil, dan gugurnya Ayatollah Ali Khamenei. Respons Iran: Serangan balasan rudal dan drone ke wilayah Israel serta pangkalan AS di Timur Tengah.

Dampak Strategis Serangan 28 Februari

Operasi militer yang dilancarkan pada akhir Februari lalu telah mengubah peta geopolitik secara drastis. Gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan tersebut telah memaksa Iran melakukan reorganisasi kepemimpinan di bawah tekanan perang.

Amerika Serikat dan Israel menyatakan bahwa langkah tersebut adalah tindakan pencegahan demi menghadapi ancaman nuklir dan rudal yang kian nyata. Namun, serangan balasan Iran yang terus berlanjut menunjukkan bahwa konflik ini masih jauh dari kata usai, dengan risiko eskalasi yang dapat melibatkan kekuatan global lainnya.

