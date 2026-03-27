IRGC Ultimatum Negara-Negara di Timur Tengah, Ini Pesannya

Rudal Iran.(SCMP)

KORPS Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meminta masyarakat di negara-negara Timur Tengah untuk menjauhi tempat-tempat di mana pasukan militer Amerika Serikat ditempatkan demi keselamatan mereka sendiri.

"Jauhi area di mana pasukan Amerika berada, supaya tidak menjadi korban," demikian pernyataan IRGC yang disiarkan media nasional Iran, Jumat (27/3).

Korps militer Iran tersebut kemudian mengungkapkan rencananya untuk menemukan dan menghabisi personel militer Amerika yang memanfaatkan masyarakat sipil sebagai tameng. Mereka juga berkata bahwa pasukan Amerika "membunuh rakyat sipil Iran secara keji".

Pada 28 Februari lalu, Amerika dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Iran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik Amerika yang berada di seantero Timur Tengah.

Amerika dan Israel awalnya mengeklaim serangan tersebut diperlukan untuk menangkal ancaman dari program nuklir Iran, tetapi kemudian jelas bahwa mereka sebenarnya menginginkan pergantian kekuasaan di Iran. (Ant/P-3)