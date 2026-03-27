Daftar Negara yang Diizinkan Iran Melintasi Selat Hormuz

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
KONFLIK Timur Tengah pada Maret 2026 telah memicu guncangan hebat pada pasar energi global. Harga minyak mentah dunia sempat melambung hingga US$126 per barel setelah Iran membatasi akses ke Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.
Blokade Selat Hormuz ini merupakan respons Teheran atas eskalasi militer dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun, di tengah ketegangan tersebut, Iran menerapkan kebijakan selektif dengan memberikan izin lintas bagi kapal-kapal dari negara yang dianggap sebagai "sahabat" atau tidak menunjukkan sikap bermusuhan.
Berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan laporan intelijen maritim Lloyd's List Intelligence, berikut adalah daftar negara yang telah mendapatkan akses terbatas atau izin khusus untuk melintasi Selat Hormuz hingga 27 Maret 2026:
Berbeda dengan blokade Selat Hormuz total di masa lalu, kali ini Iran menggunakan "jalur khusus" di utara Pulau Larak untuk kapal-kapal yang telah berkoordinasi, sementara jalur utama tetap berada di bawah pengawasan ketat militer.
Meskipun Indonesia tidak masuk dalam daftar hitam, krisis ini tetap memukul stabilitas moneter nasional. Kekhawatiran akan gangguan pasokan BBM membuat nilai tukar Mata Uang Rupiah tertekan.
|Indikator Ekonomi
|Data Per 27 Maret 2026
|Harga Emas Antam (1 gram)
|Rp2.810.000 (Turun Rp40.000)
|Kurs Rupiah per USD
|Rp16.913 - Rp16.936
|Harga Minyak Brent
|~US$120 per barel
Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih jauh dari normal. Dalam kondisi biasa, sekitar 150-160 kapal melintas setiap hari, namun sejak awal Maret 2026, jumlah tersebut turun drastis hingga 95%. Komunitas internasional kini mendesak adanya koridor kemanusiaan energi guna mencegah resesi global yang lebih dalam.
Menurut Azis, letak geografis Selat Hormuz yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dunia menjadikannya titik paling rawan dalam geopolitik modern.
