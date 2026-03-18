Dubes Iran Siap Fasilitasi Masyarakat RI yang Ingin Berdonasi

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.(Instagram/@iraninindonesia)

KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyampaikan pesan resmi sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah serta masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan kepada rakyat Iran di tengah situasi yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan tersebut, Kedubes Iran menegaskan apresiasi mendalam atas solidaritas dan perhatian yang ditunjukkan Indonesia.

"Yang Mulia Bapak Mohammad Boroujerdi Duta Besar Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia atas solidaritas, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada rakyat Iran,” demikian isi pesan resmi yang disampaikan Kedubes Iran, Rabu (18/3).

Selain menyampaikan terima kasih, pihak Kedutaan Besar Iran juga menginformasikan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyalurkan donasi dan dukungan secara langsung kepada warga terdampak di Iran.

Dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan telah disiapkan agar kontribusi publik dapat tersalurkan secara tepat dan efektif.

Kedubes Iran juga memaparkan perkembangan terbaru mengenai situasi dan kondisi di negaranya akibat agresi yang terjadi.

Informasi tersebut disampaikan sebagai bentuk transparansi sekaligus untuk memberikan gambaran terkini kepada masyarakat Indonesia mengenai dampak yang dirasakan oleh rakyat Iran.

Melalui pesan tersebut, Kedutaan Besar Iran berharap hubungan kemanusiaan antara kedua negara terus terjaga. "Semoga semangat kemanusiaan, persaudaraan, dan solidaritas ini terus terjaga dan semakin kuat di antara kedua bangsa," demikian penutup pernyataan resmi tersebut.

Pernyataan ini menegaskan eratnya hubungan solidaritas antara Indonesia dan Iran, khususnya dalam konteks bantuan kemanusiaan di tengah situasi krisis. (Fer)g