Mengapa Iran Sulit Ditaklukkan Israel-AS Pascawafatnya Khamenei

Bendera Iran(Anadolu)

Mengapa Iran Sulit Ditaklukkan Israel-AS meski Khamenei Telah Wafat?

Kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Israel-Amerika Serikat pada akhir Februari 2026 sempat diprediksi akan meruntuhkan rezim Teheran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan Iran tetap menjadi kekuatan yang sulit ditundukkan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor ketahanan Iran:

1. Doktrin Mosaic Defense (Pertahanan Terdesentralisasi)

Iran telah lama mempersiapkan skenario di mana pemimpin tertinggi atau pusat komunikasi mereka dihancurkan. Melalui doktrin Mosaic Defense, unit-unit regional Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memiliki otonomi penuh untuk tetap berperang tanpa perintah dari Teheran. Hal ini mencegah kelumpuhan total saat pusat komando diserang.

2. Konsolidasi Cepat di Bawah Mojtaba Khamenei

Harapan akan adanya kekosongan kekuasaan terhapus setelah Majelis Ahli dengan cepat menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai penerus. Dengan dukungan penuh dari elit militer dan IRGC, transisi kepemimpinan ini memastikan bahwa komando pertahanan negara tetap berjalan secara linier dan agresif.

3. Benteng Geografis dan Infrastruktur Bawah Tanah

Topografi Iran yang didominasi pegunungan Zagros memberikan perlindungan alami yang luar biasa. Selain itu, fasilitas strategis seperti gudang rudal balistik dan laboratorium nuklir dibangun jauh di bawah tanah (underground cities) yang sangat sulit dijangkau oleh serangan udara konvensional sekalipun.

Fakta Geopolitik: Iran memiliki populasi sekitar 93 juta jiwa dengan struktur ideologi yang mengakar kuat. Tekanan militer eksternal sering kali justru memperkuat solidaritas nasionalisme domestik daripada memicu pemberontakan.

4. Perang Asimetris dan Keunggulan Drone

Iran tidak melawan teknologi siluman AS dengan pesawat tempur, melainkan dengan ribuan drone murah. Strategi ini berhasil menguras stok rudal pencegat Israel dan AS yang harganya jauh lebih mahal, menciptakan perang kelelahan (war of attrition) yang merugikan secara finansial bagi pihak penyerang.

5. Senjata Ekonomi: Selat Hormuz

Sebagai penjaga Selat Hormuz, Iran memiliki kemampuan untuk memutus jalur distribusi 20% minyak dunia. Blokade di jalur ini telah memicu krisis energi global, yang menjadi tekanan diplomatik berat bagi koalisi Israel-AS dari negara-negara lain yang terdampak secara ekonomi.

Kesimpulan

Penaklukan Iran tidak bisa dilakukan hanya melalui serangan udara atau pembunuhan tokoh kunci. Struktur pertahanan yang terdesentralisasi, geografi yang sulit, dan kemampuan perang asimetris membuat Iran tetap menjadi lawan yang tangguh di Timur Tengah, bahkan setelah kehilangan figur sentralnya.

Apakah Mojtaba Khamenei memiliki pengaruh yang sama dengan ayahnya?

Meskipun baru menjabat, Mojtaba telah mengendalikan banyak urusan strategis di balik layar selama bertahun-tahun, memberinya kontrol kuat atas jaringan intelijen dan militer.

Mengapa invasi darat ke Iran dianggap hampir mustahil?

Luas wilayah Iran yang besar dan medan pegunungan yang ekstrem akan membutuhkan jutaan tentara dan biaya triliunan dolar, risiko yang saat ini belum siap diambil oleh AS maupun Israel.