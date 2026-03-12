IRGC Iran dan Hizbullah Luncurkan Serangan Rudal Gabungan ke Israel

Ilustrasi(Anadolu)

ISLAMIC Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran bersama Hizbullah melancarkan serangan rudal dan drone gabungan ke sejumlah target di Israel, serangan itu memicu aktivasi sistem pertahanan udara Israel serta serangan balasan berskala besar ke Tehran

Dalam pernyataan resmi yang dikutip kantor berita Iran, Fars News Agency, dan Tasnim News Agency, IRGC menyebut serangan tersebut sebagai operasi gabungan dan terintegrasi. Operasi itu melibatkan peluncuran rudal dari Iran yang dilakukan secara bersamaan dengan tembakan rudal dan drone oleh Hizbullah dari wilayah Libanon.

Serangan ini terjadi di tengah konflik bersenjata yang berlangsung antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari lalu.

Baca juga : Iran Luncurkan Operasi Militer Masif, Sasar Israel dan Aset Amerika Serikat

Menurut IRGC, lebih dari 50 target di wilayah Israel menjadi sasaran dalam operasi tersebut. Target yang disebutkan mencakup sejumlah instalasi militer di kota-kota besar seperti Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba.

Selain itu, Garda Revolusi Iran juga mengklaim telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Kharj, Arab Saudi, serta pangkalan militer di Al-Azraq di Jordan sebagai bagian dari serangan balasan terbaru mereka.

Kantor berita AFP, Kamis (12/3) melaporkan bahwa pesan peringatan serangan udara sempat dikeluarkan di Arab Saudi. Namun hingga kini tidak ada laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut.

Baca juga : Israel Bombardir Beirut, Hizbullah Balas dengan Rudal Canggih

Sementara itu, pemerintah Yordania menyatakan tidak ada serangan udara yang tercatat terjadi di wilayahnya.

Di Israel, militer menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran yang menuju wilayah negara tersebut. Sistem pertahanan udara langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman tersebut.

Koresponden AFP melaporkan terdengarnya beberapa ledakan di sekitar Jerusalem sebelum Israel mengumumkan akan melancarkan serangan balasan besar terhadap Teheran.

Pernyataan resmi militer Israel di kanal Telegram menyebutkan beberapa saat lalu, Israel Defense Forces (IDF) mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Negara Israel.

Militer juga mengimbau warga di wilayah terdampak agar segera menuju tempat perlindungan.

"Sistem pertahanan sedang beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut," tulis IDF.

Tak lama kemudian, militer Israel mengumumkan bahwa gelombang serangan berskala luas terhadap Teheran sedang berlangsung.

Sirene peringatan dilaporkan berbunyi di berbagai wilayah Israel, termasuk di Yerusalem.

Layanan darurat Magen David Adom menyatakan tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Meski demikian, sejumlah paramedis tetap dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada beberapa orang yang mengalami cedera ringan setelah terjatuh saat bergegas menuju tempat perlindungan.

Beberapa waktu kemudian, militer Israel mengumumkan bahwa situasi telah terkendali dan warga diperbolehkan meninggalkan tempat perlindungan darurat. (Fer/I-1)