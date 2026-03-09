Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Presiden Libanon Ajukan Gencatan Senjata Total kepada Israel

Cahya Mulyana
09/3/2026 21:33
Presiden Libanon Ajukan Gencatan Senjata Total kepada Israel
Presiden Libanon Joseph Aoun(AFF)

PRESIDEN Libanon Joseph Aoun menyerukan "gencatan senjata total" dengan Israel dan mendesak dukungan internasional untuk rencana baru guna menstabilkan negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial, Aoun mengatakan bahwa proposal tersebut mencakup “penetapan gencatan senjata lengkap dengan penghentian semua serangan darat, udara, dan laut Israel terhadap Libanon”.

Dia mengatakan Angkatan Bersenjata Libanon akan “segera mengambil alih wilayah-wilayah yang mengalami ketegangan baru-baru ini, menyita semua senjata di sana, dan melucuti senjata Hizbullah serta membongkar gudang dan fasilitas penyimpanan senjatanya”.

Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon, dengan mengatakan bahwa bantuan tersebut diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Ia menambahkan bahwa Libanon dan Israel harus memulai “negosiasi langsung di bawah naungan internasional” untuk mencapai kesepakatan tentang implementasi langkah-langkah tersebut. (Aljazeera/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved