Presiden Libanon Ajukan Gencatan Senjata Total kepada Israel

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Libanon Joseph Aoun menyerukan "gencatan senjata total" dengan Israel dan mendesak dukungan internasional untuk rencana baru guna menstabilkan negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial, Aoun mengatakan bahwa proposal tersebut mencakup “penetapan gencatan senjata lengkap dengan penghentian semua serangan darat, udara, dan laut Israel terhadap Libanon”.
Dia mengatakan Angkatan Bersenjata Libanon akan “segera mengambil alih wilayah-wilayah yang mengalami ketegangan baru-baru ini, menyita semua senjata di sana, dan melucuti senjata Hizbullah serta membongkar gudang dan fasilitas penyimpanan senjatanya”.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon, dengan mengatakan bahwa bantuan tersebut diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut.
Ia menambahkan bahwa Libanon dan Israel harus memulai “negosiasi langsung di bawah naungan internasional” untuk mencapai kesepakatan tentang implementasi langkah-langkah tersebut. (Aljazeera/P-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Presiden Libanon Joseph Aoun menegaskan komitmen pemerintah untuk mengutamakan perdamaian sekaligus menata ulang keamanan domestik.
Israel mengabaikan seruan untuk menghentikan agresinya terhadap Libanon.
PRESIDEN Lebanon Joseph Aoun menginstruksikan Kementerian Luar Negeri mengajukan keluhan ke Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB terkait pembangunan tembok oleh Israel
Aoun menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional sekaligus kejahatan politik yang tidak bermoral.
PRESIDEN Libanon Joseph Aoun menandatangani dekrit perihal Perdana Menteri terpilih Libanon Nawaf Salam untuk membentuk pemerintahan baru.
