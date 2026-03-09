Presiden Libanon Ajukan Gencatan Senjata Total kepada Israel

Presiden Libanon Joseph Aoun(AFF)

PRESIDEN Libanon Joseph Aoun menyerukan "gencatan senjata total" dengan Israel dan mendesak dukungan internasional untuk rencana baru guna menstabilkan negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial, Aoun mengatakan bahwa proposal tersebut mencakup “penetapan gencatan senjata lengkap dengan penghentian semua serangan darat, udara, dan laut Israel terhadap Libanon”.

Dia mengatakan Angkatan Bersenjata Libanon akan “segera mengambil alih wilayah-wilayah yang mengalami ketegangan baru-baru ini, menyita semua senjata di sana, dan melucuti senjata Hizbullah serta membongkar gudang dan fasilitas penyimpanan senjatanya”.

Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon, dengan mengatakan bahwa bantuan tersebut diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Ia menambahkan bahwa Libanon dan Israel harus memulai “negosiasi langsung di bawah naungan internasional” untuk mencapai kesepakatan tentang implementasi langkah-langkah tersebut. (Aljazeera/P-3)