Apakah Benar Tentara AS Ditangkap Iran? Ini Penjelasan Resmi Centom

KETEGANGAN antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semakin memuncak setelah klaim dari Teheran mengenai penangkapan personel militer AS. Ali Larijani, Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran, menyatakan melalui platform X bahwa pihaknya telah menawan sejumlah tentara 'Negeri Paman Sam' sejak perang pecah pekan lalu.
Larijani menuding pemerintah AS sengaja menutupi fakta tersebut dengan melaporkan para tentara yang ditawan sebagai korban tewas dalam pertempuran. "Kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan terlalu lama," tulis Larijani pada Sabtu (7/3).
Pihak militer AS segera membantah keras pernyataan tersebut, seperti disampaikan Kapten Angkatan Laut AS, Tim Hawkins.
Senada dengan Hawkins, juru bicara Komando Pusat AS (Centom) menegaskan kepada Al Jazeera Arabic bahwa tidak ada personel AS yang ditawan. Hingga saat ini, data resmi AS mencatat enam tentara Amerika tewas sejak operasi militer bertajuk Operation Epic Fury dimulai pada 28 Februari. Keenam prajurit tersebut dilaporkan tewas akibat serangan drone Iran di pelabuhan Kuwait pada 1 Maret lalu.
Tragedi Kemanusiaan di Minab
Di sisi lain, laporan mengenai jatuhnya korban sipil terus bertambah. Kantor berita Tasnim melaporkan sedikitnya 1.332 orang tewas dalam satu pekan terakhir. Salah satu insiden paling mematikan terjadi di Minab, di mana serangan udara AS-Israel menghantam sekolah dasar perempuan Shajareh Tayyebeh dan menewaskan sekitar 180 murid, mayoritas adalah anak.
Analisis dari The New York Times mengindikasikan keterlibatan serangan udara AS dalam insiden sekolah tersebut. (B-3)
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump menyatakan masih ada target strategis Iran yang belum diserang. Ia mengklaim militer AS mampu menghancurkannya hanya dalam satu hari.
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi kapal selam Amerika menenggelamkan kapal perang Iran Iris Dena. Korban jiwa dilaporkan mencapai 80 orang.
Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, Presiden AS Donald Trump memberikan komentar pedas terkait partisipasi Iran di Piala Dunia 2026.
Donald Trump menyatakan kesiapan berdialog dengan sisa kepemimpinan Iran setelah serangan udara AS-Israel menewaskan Ayatollah Ali Khamenei.
AS, Tiongkok, dan Kanada perintahkan evakuasi staf dari Israel dan Iran. Ketegangan memuncak seiring pengerahan kapal induk Gerald R. Ford ke wilayah Haifa.
Presiden Donald Trump membantah laporan Kepala Staf Gabungan AS ragu soal serangan ke Iran. Trump klaim militer siap menang jika perintah diberikan.
