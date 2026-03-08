Apakah Benar Tentara AS Ditangkap Iran? Ini Penjelasan Resmi Centom

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Larijani.(Tasnim)

KETEGANGAN antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semakin memuncak setelah klaim dari Teheran mengenai penangkapan personel militer AS. Ali Larijani, Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran, menyatakan melalui platform X bahwa pihaknya telah menawan sejumlah tentara 'Negeri Paman Sam' sejak perang pecah pekan lalu.

Larijani menuding pemerintah AS sengaja menutupi fakta tersebut dengan melaporkan para tentara yang ditawan sebagai korban tewas dalam pertempuran. "Kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan terlalu lama," tulis Larijani pada Sabtu (7/3).

Pihak militer AS segera membantah keras pernyataan tersebut, seperti disampaikan Kapten Angkatan Laut AS, Tim Hawkins.

Baca juga : Donald Trump: Saya Tidak Peduli Jika Iran Ikut Serta di Piala Dunia 2026

Senada dengan Hawkins, juru bicara Komando Pusat AS (Centom) menegaskan kepada Al Jazeera Arabic bahwa tidak ada personel AS yang ditawan. Hingga saat ini, data resmi AS mencatat enam tentara Amerika tewas sejak operasi militer bertajuk Operation Epic Fury dimulai pada 28 Februari. Keenam prajurit tersebut dilaporkan tewas akibat serangan drone Iran di pelabuhan Kuwait pada 1 Maret lalu.

Tragedi Kemanusiaan di Minab

Di sisi lain, laporan mengenai jatuhnya korban sipil terus bertambah. Kantor berita Tasnim melaporkan sedikitnya 1.332 orang tewas dalam satu pekan terakhir. Salah satu insiden paling mematikan terjadi di Minab, di mana serangan udara AS-Israel menghantam sekolah dasar perempuan Shajareh Tayyebeh dan menewaskan sekitar 180 murid, mayoritas adalah anak.

Analisis dari The New York Times mengindikasikan keterlibatan serangan udara AS dalam insiden sekolah tersebut. (B-3)