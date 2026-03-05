Australia Kerahkan Alutsista Militer ke Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese mengonfirmasi pengerahan sejumlah aset militer ke Timur Tengah guna membantu proses repatriasi warga negaranya. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut yang telah menyebabkan disrupsi perjalanan skala besar.
Dalam pidatonya di parlemen pada Kamis (5/3), Albanese menyatakan bahwa aset-aset militer tersebut telah dikerahkan sejak awal pekan sebagai bagian dari perencanaan darurat (contingency planning). Fokus utama misi ini adalah mengevakuasi warga Australia yang terdampar di tengah krisis.
"Pemerintah mengerahkan aset militer ke Timur Tengah sebagai bagian dari rencana kontinjensi untuk membantu warga negara Australia yang terjebak akibat gangguan perjalanan yang disebabkan oleh konflik yang sedang berlangsung," ujar Albanese di hadapan parlemen.
Laporan media lokal menyebutkan bahwa aset militer yang dikirim mencakup pesawat angkut personel dan pesawat pengisi bahan bakar (refuelling plane). Selain kekuatan militer, pemerintah Canberra juga telah menerjunkan enam tim respons krisis dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) untuk memberikan bantuan konsuler tambahan.
Data menunjukkan terdapat sekitar 115.000 warga negara Australia yang saat ini berada di Timur Tengah, dengan konsentrasi terbesar sekitar 24.000 orang berada di Emirat Arab. Pengerahan alutsista ini menjadi bukti keseriusan Australia dalam memprioritaskan keselamatan warga negaranya di tengah 'mode perang' yang kian memanas di kawasan tersebut. (Xinhua/B-3)
Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan terdapat 54 warga negara asing (WNA) asal Iran yang tersangkut perkara hukum di Indonesia, 12 di antaranya divonis hukuman mati
Berdasarkan hasil identifikasi fisik dan uji DNA, empat orangutan tersebut terdiri dari tiga individu orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan satu individu orangutan Tapanuli
Indonesia berhasil memulangkan lebih dari 28 ribu koleksi fosil yang sebelumnya dibawa keluar negeri pada masa awal penelitian arkeologi dilakukan.
Ia menambahkan, proses transfer ini menjadi bukti kredibilitas Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional di bidang hukum.
KEMBALINYA 28 ribu koleksi Dubois dari Belanda ke Indonesia menjadi sebuah bentuk kebanggaan sekaligus kemerdekaan ilmiah. Pithecanthropus Erectus atau ‘Manusia Jawa’
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Uji laboratorium menunjukkan bahwa dalam jumlah sangat kecil sekalipun, Latrunculin A mampu membunuh brine shrimp (udang air asin).
BPS melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Hangtuah Jakarta melakukan kunjungan strategis ke markas tim tersukses di Liga Basket Australia (NBL), Perth Wildcats
