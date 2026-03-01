Drone Jatuh di UEA, Fasilitas Bandara Dubai Terdampak

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBUAH ruang tunggu di Bandara Internasional Dubai mengalami kerusakan ringan setelah insiden pada Minggu (1/3) pagi, di tengah klaim pencegatan ratusan drone oleh otoritas UEA.
Dalam pernyataan kepada CNN, Dubai Airports menyebutkan bahwa empat staf mengalami cedera dan segera mendapatkan perawatan medis.
Sebagian besar terminal sebelumnya telah dikosongkan sebagai langkah pencegahan saat operasional bandara dihentikan pada Sabtu (28/2).
Rekaman video di media sosial yang telah diverifikasi CNN memperlihatkan bagian dalam bandara dipenuhi asap.
Dalam tayangan tersebut, puluhan karyawan maskapai tampak mengevakuasi gedung dengan tertib dan tenang. Seorang saksi mata juga melaporkan melihat sejumlah ambulans bergerak cepat menuju lokasi bandara.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan UEA menyatakan pihaknya berhasil mencegat 195 drone yang diluncurkan ke wilayah negara itu sejak awal serangan Iran pada Sabtu. Namun, 14 drone dilaporkan jatuh di wilayah UEA dan menyebabkan beberapa kerusakan tambahan.
Sebelumnya pada hari yang sama, Dubai Airports mengimbau masyarakat agar tidak menuju bandara.
Dalam pernyataan resminya disebutkan, penumpang tidak boleh pergi ke bandara dan disarankan untuk menghubungi maskapai penerbangan mereka secara langsung untuk mendapatkan informasi penerbangan terbaru.
Bandara Internasional Dubai dikenal sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia dan menjadi pusat konektivitas penerbangan utama di kawasan Timur Tengah. (E-4)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
SERANGAN militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei, merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Langkah ini diambil setelah adanya konfirmasi mengenai syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
DUTA Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mendesak Amerika Serikat dan Israel agar segera menghentikan tindakan agresif terhadap Iran yang dinilai memperburuk ketegangan kawasan.
MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya perang di kawasan Timur Tengah.
KORPS Garda Revolusi Iran dilaporkan memberi sinyal bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz tidak diizinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved