Drone Jatuh di UEA, Fasilitas Bandara Dubai Terdampak

SEBUAH ruang tunggu di Bandara Internasional Dubai mengalami kerusakan ringan setelah insiden pada Minggu (1/3) pagi, di tengah klaim pencegatan ratusan drone oleh otoritas UEA.

Dalam pernyataan kepada CNN, Dubai Airports menyebutkan bahwa empat staf mengalami cedera dan segera mendapatkan perawatan medis.

Sebagian besar terminal sebelumnya telah dikosongkan sebagai langkah pencegahan saat operasional bandara dihentikan pada Sabtu (28/2).

Rekaman video di media sosial yang telah diverifikasi CNN memperlihatkan bagian dalam bandara dipenuhi asap.

Dalam tayangan tersebut, puluhan karyawan maskapai tampak mengevakuasi gedung dengan tertib dan tenang. Seorang saksi mata juga melaporkan melihat sejumlah ambulans bergerak cepat menuju lokasi bandara.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan UEA menyatakan pihaknya berhasil mencegat 195 drone yang diluncurkan ke wilayah negara itu sejak awal serangan Iran pada Sabtu. Namun, 14 drone dilaporkan jatuh di wilayah UEA dan menyebabkan beberapa kerusakan tambahan.

Sebelumnya pada hari yang sama, Dubai Airports mengimbau masyarakat agar tidak menuju bandara.

Dalam pernyataan resminya disebutkan, penumpang tidak boleh pergi ke bandara dan disarankan untuk menghubungi maskapai penerbangan mereka secara langsung untuk mendapatkan informasi penerbangan terbaru.

Bandara Internasional Dubai dikenal sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia dan menjadi pusat konektivitas penerbangan utama di kawasan Timur Tengah. (E-4)