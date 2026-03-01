UE Laporkan Sinyal Larangan Pelayaran di Hormuz, Iran Belum Resmi Umumkan

Headline
KORPS Garda Revolusi Iran dilaporkan memberi sinyal bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz tidak diizinkan.
Informasi tersebut memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas jalur energi paling strategis di dunia.
Uni Eropa menyebut kapal-kapal menerima transmisi VHF terkait larangan tersebut, meski Teheran belum mengeluarkan pengumuman resmi.
Selat Hormuz merupakan penghubung utama antara negara-negara produsen minyak di Teluk seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab, dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Jalur sempit ini menjadi arteri vital ekspor energi global.
Seorang pejabat Iran menyatakan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait larangan tersebut. Namun, misi angkatan laut Uni Eropa, Aspides, pada Sabtu (28/2) melaporkan bahwa sejumlah kapal menerima transmisi radio VHF yang menyatakan tidak ada kapal yang diizinkan melewati Selat Hormuz.
Jika pembatasan tersebut benar-benar diterapkan, dampaknya berpotensi luas terhadap perekonomian global, terutama pada harga minyak dan pasokan energi.
Lloyds List mencatat setiap hari Selat Hormuz dilalui pengiriman minyak mentah dan produk olahan dari Arab Saudi, Kuwait, Irak, Iran, serta sebagian Uni Emirat Arab.
Volume tersebut setara dengan sekitar 30% perdagangan minyak dan produk petroleum dunia.
Selain itu, sekitar 20% perdagangan gas alam cair (LNG) global serta sepertiga pengiriman gas petroleum cair dunia juga melintasi jalur ini.
Secara keseluruhan, lalu lintas energi yang melewati selat tersebut mencapai sekitar 30 hingga 33 juta barel setara minyak per hari.
Situasi ini menambah ketidakpastian di pasar energi internasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Teluk. (AFP/E-4_
SERANGAN militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei, merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
SEBUAH ruang tunggu di Bandara Internasional Dubai mengalami kerusakan ringan setelah insiden pada Minggu (1/3) pagi, di tengah klaim pencegatan ratusan drone oleh otoritas UEA.
Langkah ini diambil setelah adanya konfirmasi mengenai syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
DUTA Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mendesak Amerika Serikat dan Israel agar segera menghentikan tindakan agresif terhadap Iran yang dinilai memperburuk ketegangan kawasan.
MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya perang di kawasan Timur Tengah.
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
G7 gelar rapat darurat saat harga minyak tembus US$120 per barel. Krisis Selat Hormuz ancam inflasi global dan picu rencana pelepasan cadangan minyak darurat IEA.
