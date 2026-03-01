Rusia Desak Amerika Serikat dan Israel Hentikan Serangan ke Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DUTA Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mendesak Amerika Serikat dan Israel agar segera menghentikan tindakan agresif terhadap Iran yang dinilai memperburuk ketegangan kawasan.
Dalam rapat darurat Dewan Keamanan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Nebenzia menegaskan bahwa serangan tersebut telah memicu eskalasi serius dan berpotensi meluas melampaui wilayah Iran.
Mengutip laporan RIA Novosti, diplomat Rusia itu menyebut tindakan militer yang dilakukan AS dan Israel sebagai agresi bersenjata tanpa provokasi. Ia menilai langkah tersebut melanggar Piagam PBB serta hukum internasional yang berlaku.
Nebenzia juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik di sekitar Iran berisiko memicu dampak kemanusiaan dan ekonomi yang besar di kawasan Timur Tengah. Selain itu, situasi tersebut disebut dapat mengancam keamanan nuklir dan radiologis.
Ia turut menyampaikan harapan agar Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, menyampaikan kecaman atas serangan yang terjadi.
Rusia, lanjutnya, siap berperan aktif dalam mendorong penyelesaian diplomatik atas krisis yang berkembang di Iran.
"Kami menekankan perlunya segera melanjutkan penyelesaian politik dan diplomatik, mencari solusi berdasarkan hukum internasional, saling menghormati, dan keseimbangan kepentingan. Rusia siap memberikan semua bantuan yang diperlukan," katanya.
Nebenzia juga memastikan pemerintah Rusia mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga negaranya yang berada di Iran.
"Negara kami mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan warga Rusia di Republik Islam Iran," ujar dia.
Pada Sabtu, 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan sejumlah serangan yang menyasar berbagai titik di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta korban sipil.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan berupa rudal yang diarahkan ke wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. (Sputnik/Ant/E-4)
SERANGAN militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei, merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
SEBUAH ruang tunggu di Bandara Internasional Dubai mengalami kerusakan ringan setelah insiden pada Minggu (1/3) pagi, di tengah klaim pencegatan ratusan drone oleh otoritas UEA.
Langkah ini diambil setelah adanya konfirmasi mengenai syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya perang di kawasan Timur Tengah.
KORPS Garda Revolusi Iran dilaporkan memberi sinyal bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz tidak diizinkan.
Langkah ini diambil setelah adanya konfirmasi mengenai syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya perang di kawasan Timur Tengah.
KORPS Garda Revolusi Iran dilaporkan memberi sinyal bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz tidak diizinkan.
KELUARGA dekat Ali Hosseini Khamenei dilaporkan turut menjadi korban dalam serangan gabungan Israel-AS, demikian menurut laporan Fars News Agency.
Militer Israel (IDF) dan AS luncurkan Operasi Singa Mengaum. Puluhan situs militer di Iran Barat jadi target serangan besar-besaran. Simak detail operasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved