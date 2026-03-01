IRGC Umumkan Operasi Ofensif Terbesar Usai Tewasnya Ayatullah Ali Khamenei

Pemimpin Iran Ayatullah Khamenei tewas setelah Iran diserang oleh Israel-Amerika Serikat.(Dok AFP)

KORPS Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Sabtu mengumumkan dimulainya operasi militer ofensif terbesar yang disebut sebagai paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata Republik Islam Iran. Langkah ini diambil setelah adanya konfirmasi mengenai syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.

Sebelumnya, televisi pemerintah Iran memberitakan bahwa Khamenei meninggal dunia akibat serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, kantor berita Tasnim melaporkan bahwa Khamenei syahid di kantornya pada Sabtu pagi.

Dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi pemerintah Iran, IRGC menyampaikan:

"Dalam beberapa saat, operasi ofensif paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap Israel dan pangkalan teroris Amerika akan dimulai,"

Serangan Balasan Iran ke Israel dan Basis Militer AS

Pada hari yang sama, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melancarkan sejumlah serangan ke berbagai target di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur serta menimbulkan korban sipil.

Sebagai respons, Iran melakukan serangan balasan menggunakan rudal yang diarahkan ke wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Perkembangan ini meningkatkan eskalasi konflik di kawasan dan memicu kekhawatiran akan meluasnya ketegangan geopolitik. (Ant/E-4)