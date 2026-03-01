Migrant CARE Desak Pemerintah Lindungi PMI di Tengah Eskalasi Perang Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya perang di kawasan Timur Tengah. Peristiwa tersebut dinilai berpotensi memicu krisis kemanusiaan dan membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesia.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menegaskan perang dan penggunaan senjata merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan serta mencerminkan arogansi kekuasaan.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam advokasi pekerja migran, Migrant CARE menilai eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berdampak langsung terhadap ratusan ribu pekerja migran yang berada di kawasan tersebut.
“Kondisi penuh ketidakpastian, rasa ketakutan, serta lokasi kerja yang berdekatan dengan area konflik membuat para pekerja migran berada dalam situasi tidak aman dan terus berada dalam ancaman,” ucapnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (1/3).
Atas situasi itu, Migrant CARE mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di wilayah terdampak. Pemerintah diminta membuka kanal informasi dan pengaduan di kawasan-kawasan yang terdampak perang, melakukan pembaruan informasi secara berkala, serta menyiapkan langkah-langkah dan rencana kontinjensi guna menjamin keselamatan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. (E-4)
