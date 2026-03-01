Headline
Putri dan Cucu Khamenei Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel-AS

Ferdian Ananda Majni
01/3/2026 10:49
Putri dan Cucu Khamenei Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel-AS
Ilustrasi(Dok AFP)

KELUARGA dekat Ali Hosseini Khamenei dilaporkan turut menjadi korban dalam serangan gabungan Israel-AS, demikian menurut laporan Fars News Agency. Informasi ini menambah daftar korban dalam eskalasi terbaru yang mengguncang Teheran.

Putri, menantu laki-laki, dan cucu perempuan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Hosseini Khamenei dilaporkan wafat dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat. 

Informasi tersebut disampaikan Fars News Agency pada Minggu (1/3), dengan mengutip sumber yang disebut dekat dengan kantor pemimpin tertinggi.

Baca juga : Iran Umumkan 40 Hari Masa Berkabung usai Ayatullah Khamenei Meninggal

Menurut Fars, kabar duka itu dikonfirmasi setelah pihaknya menjalin komunikasi dengan sejumlah sumber yang mengetahui situasi di kediaman pemimpin tertinggi.

Kantor berita tersebut juga melaporkan bahwa salah satu menantu perempuan Khamenei turut tewas dalam serangan yang terjadi pada Sabtu (28/2) pagi.

Fars tidak merinci lebih lanjut mengenai kronologi maupun kondisi serangan tersebut. (AFP/E-4)



Editor : Putri yuliani
