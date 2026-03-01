Putri dan Cucu Khamenei Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel-AS

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KELUARGA dekat Ali Hosseini Khamenei dilaporkan turut menjadi korban dalam serangan gabungan Israel-AS, demikian menurut laporan Fars News Agency. Informasi ini menambah daftar korban dalam eskalasi terbaru yang mengguncang Teheran.
Putri, menantu laki-laki, dan cucu perempuan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Hosseini Khamenei dilaporkan wafat dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat.
Informasi tersebut disampaikan Fars News Agency pada Minggu (1/3), dengan mengutip sumber yang disebut dekat dengan kantor pemimpin tertinggi.
Menurut Fars, kabar duka itu dikonfirmasi setelah pihaknya menjalin komunikasi dengan sejumlah sumber yang mengetahui situasi di kediaman pemimpin tertinggi.
Kantor berita tersebut juga melaporkan bahwa salah satu menantu perempuan Khamenei turut tewas dalam serangan yang terjadi pada Sabtu (28/2) pagi.
Fars tidak merinci lebih lanjut mengenai kronologi maupun kondisi serangan tersebut. (AFP/E-4)
Langkah ini diambil setelah adanya konfirmasi mengenai syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
DUTA Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mendesak Amerika Serikat dan Israel agar segera menghentikan tindakan agresif terhadap Iran yang dinilai memperburuk ketegangan kawasan.
MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya perang di kawasan Timur Tengah.
KORPS Garda Revolusi Iran dilaporkan memberi sinyal bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz tidak diizinkan.
Militer Israel (IDF) dan AS luncurkan Operasi Singa Mengaum. Puluhan situs militer di Iran Barat jadi target serangan besar-besaran. Simak detail operasinya.
