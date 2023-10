Hoaks Hamas Penggal Puluhan Bayi Hiasi Berita Utama Media Barat

MESKIPUN sejumlah jurnalis internasional dan kantor berita membantah tuduhan bahwa kelompok perlawanan Palestina Hamas memenggal kepala bayi di Israel, klaim tersebut terus menjadi berita utama pada Rabu (11/10) di media Israel dan Barat serta mendapat jutaan penayangan di media sosial.

Bahkan ketika ribuan orang telah terbunuh dalam konflik antara tentara Israel dan sayap bersenjata Hamas yang berbasis di Gaza, Brigade Al-Qassam, disinformasi konflik tersebut masih terus berlanjut di media sosial. Saluran berita Israel i24 menuduh pada Selasa (10/10) pagi bahwa Brigade Al-Qassam, "Memenggal banyak bayi Israel," dalam serangan Sabtu pagi dari Jalur Gaza.

Reporter i24 yang pertama kali melontarkan tuduhan tersebut menyampaikan kepada X. Ia mengatakan, "Tentara mengatakan kepada saya bahwa mereka yakin 40 bayi/anak-anak terbunuh."

Beberapa jam kemudian, Anadolu menghubungi militer Israel melalui telepon untuk menanyakan klaim tersebut. Juru bicara mereka mengatakan, "Kami telah melihat beritanya, tetapi kami tidak memiliki rincian atau konfirmasi mengenai hal itu."

Menyusul pemberitaan Anadolu mengenai tuduhan tersebut, beberapa jurnalis internasional memposting di X yang mengonfirmasi bahwa klaim tersebut tidak benar. Ini menunjukkan misinformasi tersebut menyebar melalui media sosial.

Tidak ada konfirmasi

Seorang reporter Prancis yang berbasis di Jerusalem, Samuel Forey, mengatakan pada X bahwa dia berada di pemukiman Kfar Aza, yang terletak kurang dari 2 kilometer (1,2 mil) dari timur laut Gaza, pada Selasa tetapi tidak ada yang menyebutkan dugaan pemenggalan kepala tersebut.

"Saya telah memverifikasi dengan dua layanan darurat (yang tidak ingin disebutkan namanya, karena subjeknya sensitif) yang telah mengumpulkan banyak mayat. Keduanya menegaskan bahwa mereka tidak menyaksikan kekejaman seperti itu, tanpa mengatakan bahwa hal itu tidak ada."

"Saya tidak meremehkan kekejaman yang dilakukan oleh pejuang Hamas. Saya telah mendokumentasikannya (artikel akan diterbitkan beberapa menit lagi). Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak dapat memverifikasi pemenggalan anak-anak ini," tambahnya.

Aren Ziv, seorang jurnalis foto Israel, juga mengatakan bahwa dia tidak melihat bukti pemenggalan kepala bayi. Baik tentara maupun juru bicara Israel juga tidak menyebutkan ada insiden semacam itu.

"Selama tur, jurnalis diperbolehkan berbicara dengan ratusan tentara di lokasi, tanpa pengawasan tim juru bicara militer. Reporter i24 mengatakan dia mendengarnya, dari tentara. Tentara yang saya ajak bicara di Kfar Aza kemarin tidak menyebutkan bayi yang dipenggal. Juru bicara militer menyatakan, 'Kami tidak dapat memastikannya pada saat ini. Kami mengetahui tindakan keji yang mampu dilakukan Hamas.'"

Dia menambahkan bahwa Israel menggunakan klaim palsu untuk mengintensifkan pengeboman di Gaza dan membenarkan kejahatan perangnya.

Kegagalan pers Inggris

Hampir selusin surat kabar Inggris--termasuk The Times, Metro, The i, Daily Express, The Scotsman, dan Financial Times--memuat berita di halaman depan mereka pada Rabu, mengutip klaim i24. Sementara beberapa orang mengatakan, "Sebanyak 40 bayi dibunuh oleh Hamas," yang lain membuat klaim, "Bayi dibunuh," dengan alasan tidak ada verifikasi.

Laporan bahwa tentara Israel menolak memverifikasi klaim tersebut muncul di web pada Selasa sore, sehingga memberikan waktu bagi surat kabar tersebut untuk memeriksa sumbernya dan mengonfirmasi keasliannya sebelum dicetak.

Saat menelusuri surat kabar pada Rabu pagi, Sky News menunjukkan surat kabar tersebut dan pembawa acara kemudian mengatakan, "Kami belum melihat buktinya. Kami telah meminta IDF (Pasukan Pertahanan Israel) tiga kali untuk mengonfirmasinya. Mereka belum melakukannya."

i24, Netanyahu, militer

Surat kabar Israel Haaretz sebelumnya melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang didakwa atas beberapa tuduhan korupsi, telah memanfaatkan penerbitan izin penyiaran untuk i24 dengan imbalan liputan yang menguntungkan. Saluran tersebut--yang mengudara dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Arab--dikenal karena membuat klaim tidak berdasar mengenai konflik Israel-Palestina.

Aktivis Inggris-Irak Kareem Dennis dari MintPress News, organisasi jurnalisme pengawas independen yang berbasis di AS, mengklaim bahwa i24 telah mempekerjakan setidaknya 35 veteran pasukan pendudukan Israel sebagai staf. Dia kemudian melanjutkan dengan menyebutkan berbagai nama dan hubungan mereka dengan militer Israel.

"Channa Rifkin ialah koresponden i24News yang beralih dari editor media sosial saluran tersebut ke militer Israel, kemudian kembali bekerja untuk i24News." David Matlin, pembawa acara harian di i24News, ialah mantan sersan militer Israel dan direktur regional kelompok lobi Israel AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Matlin juga merupakan anggota pendiri saluran tersebut.

"Eyal Pinko, yang merupakan kepala intelijen di Angkatan Laut Israel sebelum menjadi kepala divisi di kantor perdana menteri Israel, ialah koresponden lain untuk saluran tersebut," kata Dennis di thread X.

Dia juga menyebut Daniel Tsemach, mantan jurnalis i24 yang bergabung dengan saluran tersebut setelah menjabat sebagai manajer media sosial untuk militer Israel. Tsemach baru-baru ini meninggalkan posisinya di i24 untuk bergabung dengan perusahaan pertahanan milik negara Israel, Rafael.

Jutaan penayangan

Marc Owen Jones, seorang sarjana yang berbasis di Qatar yang menulis buku pada 2022 berjudul Otoritarianisme Digital di Timur Tengah: Penipuan, Disinformasi, dan Media Sosial, mengatakan bahwa laporan yang belum dikonfirmasi tersebut memiliki setidaknya 44 juta tayangan, 300.000 suka, dan lebih dari 100.000 posting ulang dalam waktu sekitar 24 jam di X.

Cerita aslinya berdasarkan laporan koresponden i24News Nicole Zedek yang melaporkan dari Kfar Aza. "Dia juga menyatakan di X bahwa beberapa kepala bayi telah dipotong. Namun, laporan tersebut, yang berasal dari tentara IDF, dalam beberapa kasus telah berubah dan menjadi viral," kata Jones.

"Beberapa media melaporkan 40 bayi terbunuh atau 40 bayi dipenggal, sementara beberapa media melaporkan 40 bayi terbunuh, beberapa dipenggal. Baik 40 bayi dibunuh dan/atau dipenggal kepalanya belum diverifikasi secara independen."

Dia mengatakan beberapa orang yang sangat berpengaruh, termasuk penulis Inggris JK Rowling, menyebarkan laporan itu pada X. "Tidak ada keraguan bahwa warga sipil telah dibantai secara brutal, tetapi narasi seputar bayi yang dibantai sangat emosional dan berguna dalam propaganda dan jingoisme," tambahnya. Ia menunjuk pada contoh sejarah dari Perang Dunia I hingga informasi palsu seputar invasi Irak pada 1990.

"Terlepas dari bagaimana Anda membingkai hal ini, jelas ada informasi yang menyesatkan seputar dua hal yakni usia korban dibunuh (Zedek mengatakan bayi/anak-anak) dan cara mereka dibunuh (sebagian/semuanya dipenggal)."

"Kurangnya kejelasan dan konsistensi, sumber tunggal sudah cukup untuk menunjukkan kehati-hatian terhadap cerita tersebut,” katanya. (Z-2)