Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
RIBUAN warga Israel memadati pusat kota Tel Aviv pada Sabtu (9/8) malam waktu setempat untuk memprotes rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperluas operasi militer di Gaza. Mereka menuntut Netanyahu mengakhiri perang dan pembebasan para sandera.
Sehari sebelumnya, kantor Netanyahu mengumumkan kabinet keamanan memutuskan untuk menduduki Kota Gaza, memperluas operasi militer di wilayah Palestina yang hancur akibat perang.
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera. Dilaporkan The Guardian, aksi tersebut menurut penyelenggara diikuti 100 ribu orang.
“Ini bukan hanya keputusan militer. Ini bisa menjadi vonis mati bagi orang-orang yang paling kami cintai,” kata Lishay Miran Lavi, istri seorang sandera Israel, Omri Miran.
Sebagian warga Israel menginginkan perang segera dihentikan demi membebaskan sekitar 50 sandera yang masih ditahan kelompok bersenjata di Gaza. Dari jumlah tawanan tersebut, diperkirakan hanya sekitar 20 orang di antara mereka yang masih hidup.
Pengumuman perluasan perang memicu kritik tajam, baik dari dalam negeri maupun negara-negara sekutu dekat Israel di Eropa. Adapun Sebagian besar pembebasan sandera sejauh ini terjadi melalui negosiasi diplomatik namun pembicaraan gencatan senjata yang berpotensi membebaskan lebih banyak sandera gagal pada Juli lalu.
“Mereka (pemerintah) fanatik. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan negara,” kata wqrgq Tel Aviv, Rami Dar.
Tel Aviv kerap menjadi pusat demonstrasi yang menuntut pemerintah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas kelompok yang memicu perang lewat serangan pada 7 Oktober 2023.
Para demonstran mengibarkan bendera Israel dan membawa poster bergambar para sandera. Ada yang mengarahkan kemarahan pada pemerintah, ada pula yang menyerukan agar Trump menghentikan Netanyahu melanjutkan rencana eskalasi perang.
Sebagian kecil peserta membawa foto anak-anak yang tewas akibat serangan militer di Gaza.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang, yang sebagian besar warga sipil Israel. Sebanhak 251 orang kemudian diculik menjadi tawanan di Gaza. Lebih dari 400 tentara Israel juga dilaporkan tewas selama operasi di Gaza.
Sementara itu, jumlah korban tewas di pihak Palestina telah melampaui 61.000 orang. (Dhk/P-3)
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
Empat orang tewas dan dua lainnya mengalami luka sedang ketika sebuah rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di kota Beersheba,
IRGC menyatakan telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang sukses ke sejumlah fasilitas militer strategis di wilayah Israel, khususnya di Haifa dan Tel Aviv.
MILITER Israel melaporkan bahwa Iran kembali meluncurkan rentetan rudal ke wilayah Israel pada Rabu (18/6) malam.
KONFLIK antara Israel dan Iran terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda. Peperangan memasuki hari kelima pada Selasa. Kedua negara saling meluncurkan rudal sejak Jumat pekan lalu.
SEBANYAK 42 warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan terdampar di Tel Aviv setelah Bandara Internasional Ben Gurion ditutup akibat memanasnya konflik antara Israel dan Iran pada Jumat (13/6).
