Layanan Transjakarta Mulai Dibuka Secara Bertahap

Ilustrasi-- Penumpang Transjakarta menunggu keberangkatan bus jurusan Terminal Bekasi - Galanggung di Halte Bus Transjakarta Galunggung, Jakarta.(ANTARA/Fathul Habib Sholeh)

PT Transjakarta kembali membuka sebagian besar layanan secara bertahap mulai Minggu pukul 09.00 WIB.

"Sudah beroperasi melayani pelanggan. BRT (Bus Rapid Transit) 13 dari 14 rute (sudah beroperasi), BRT Lintas Koridor 4 dari 16 rute, Non-BRT 55 dari 94 rute, Mikrotrans 95 dari 98 rute," kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu (31/8).

Ayu pun menyampaikan daftar rute Transjakarta yang sudah beroperasi.

Berikut rinciannya:

BRT

KORIDOR 1 NORMAL

KORIDOR 2 NORMAL

KORIDOR 3 NORMAL

KORIDOR 4 NORMAL

KORIDOR 6 NORMAL

KORIDOR 7 NORMAL

KORIDOR 8 NORMAL

KORIDOR 9 PENGALIHAN VIA SEMANGGI KORIDOR 1

KORIDOR 10 NORMAL

KORIDOR 11 NORMAL

KORIDOR 12 PERPENDEKAN SUNTER

KORIDOR 13 NORMAL

KORIDOR 14 NORMAL

BRT Lintas Koridor

13B NORMAL

13E NORMAL

3H NORMAL

3F PERPENDEKAN SLIPI PETAMBURAN

Non-BRT

1E NORMAL

1Q NORMAL

8E NORMAL

8D NORMAL

1M NORMAL

1C NORMAL

9H NORMAL

6T NORMAL

6N NORMAL

6W NORMAL

6U NORMAL

7A NORMAL

7B NORMAL

7Q NORMAL

3E NORMAL

3B NORMAL

3A NORMAL

3H NORMAL

S21 NORMAL

D11 NORMAL

D21 NORMAL

D41 NORMAL

11D NORMAL

P11 NORMAL

8K NORMAL

S11 NORMAL

1A NORMAL

B41 NORMAL

7C NORMAL

7V NORMAL

S22 NORMAL

T31 PERPENDEKAN SAMPAI PANTAI MAJU

7P NORMAL

7W NORMAL

8N PERPENDEKAN SLIPI PETAMBURAN

8C NORMAL

9H NORMAL

B25 NORMAL

7E NORMAL

3E NORMAL

6C NORMAL

6D NORMAL

5B NORMAL

5F NORMAL

6K NORMAL

5M NORMAL

5N NORMAL

4B NORMAL

6Q NORMAL

T11 NORMAL

3D NORMAL

4E NORMAL

11B NORMAL

10B NORMAL

11P NORMAL

Mikrotrans

Jak 02

Jak 03

Jak 04

Jak 06

Jak 07

Jak 08

Jak 09

Jak 10

Jak 10A

Jak 10B

Jak 11

Jak 12

Jak 13

Jak 14

Jak 16

Jak 18

Jak 19

Jak 20

Jak 21

Jak 22

Jak 25

Jak 26

Jak 27

Jak 28

Jak 30

Jak 31

Jak 32

Jak 33

Jak 34

Jak 35

Jak 36

Jak 37

Jak 38

Jak 39

Jak 40

Jak 41

Jak 42

Jak 43B

Jak 43C

Jak 44

Jak 45

Jak 46

Jak 47

Jak 48A

Jak 49

Jak 50

Jak 51

Jak 52

Jak 53

Jak 54

Jak 56

Jak 58

Jak 59

Jak 60

Jak 61

Jak 64

Jak 71

Jak 72

Jak 73

Jak 74

Jak 75

Jak 76

Jak 77

Jak 78A

Jak 78B

Jak 79

Jak 80

Jak 84

Jak 85

Jak 86

Jak 93

Jak 95

Jak 98

Jak 99

Jak 100

Jak 102

Jak 105

Jak 106

Jak 107

Jak 108

Jak 110A

Jak 112

Jak 113

Jak 115

Jak 117

Jak 118

Jak 120

Jak 87

Jak 15

Jak 88

Jak 89

Jak 01

Jak 05

Jak 29

Jak 90

"Pelanggan bisa memperbarui informasi secara berkala di aplikasi dan media sosial resmi Transjakarta," pungkas Ayu. (Ant/Z-1)