Layanan Transjakarta Mulai Dibuka Secara Bertahap

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PT Transjakarta kembali membuka sebagian besar layanan secara bertahap mulai Minggu pukul 09.00 WIB.
"Sudah beroperasi melayani pelanggan. BRT (Bus Rapid Transit) 13 dari 14 rute (sudah beroperasi), BRT Lintas Koridor 4 dari 16 rute, Non-BRT 55 dari 94 rute, Mikrotrans 95 dari 98 rute," kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu (31/8).
Ayu pun menyampaikan daftar rute Transjakarta yang sudah beroperasi.
BRT
Non-BRT
Mikrotrans
"Pelanggan bisa memperbarui informasi secara berkala di aplikasi dan media sosial resmi Transjakarta," pungkas Ayu. (Ant/Z-1)
Bangsa Indonesia harus kembali mengingat semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan keberagaman.
Tampak di lokasi pada Minggu (31/8) sekitar pukul 08.30 WIB, sejumlah petugas berseragam oranye dan juga TNI mulai menyapu jalan dan mengumpulkan sampah yang berserakan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, juga mengajak seluruh umat beragama untuk mendoakan Indonesia agar tetap terjaga, aman, rukun, dan damai.
Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Komnas Perlindungan Anak mengingatkan seluruh pihak bahwa anak adalah masa depan bangsa.
Proyek pembangunan transportasi massal ramah lingkungan BRT di kawasan Bandung Raya pada 2024Proyek pemerintah pusat tersebut juga telah mendapat sokongan dari bank dunia.
