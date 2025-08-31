Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Layanan Transjakarta Mulai Dibuka Secara Bertahap

Basuki Eka Purnama
31/8/2025 09:59
Layanan Transjakarta Mulai Dibuka Secara Bertahap
Ilustrasi-- Penumpang Transjakarta menunggu keberangkatan bus jurusan Terminal Bekasi - Galanggung di Halte Bus Transjakarta Galunggung, Jakarta.(ANTARA/Fathul Habib Sholeh)

PT Transjakarta kembali membuka sebagian besar layanan secara bertahap mulai Minggu pukul 09.00 WIB.

"Sudah beroperasi melayani pelanggan. BRT (Bus Rapid Transit) 13 dari 14 rute (sudah beroperasi), BRT Lintas Koridor 4 dari 16 rute, Non-BRT 55 dari 94 rute, Mikrotrans 95 dari 98 rute," kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu (31/8).

Ayu pun menyampaikan daftar rute Transjakarta yang sudah beroperasi.

Berikut rinciannya:

BRT

  • KORIDOR 1 NORMAL
  • KORIDOR 2 NORMAL
  • KORIDOR 3 NORMAL
  • KORIDOR 4 NORMAL
  • KORIDOR 6 NORMAL
  • KORIDOR 7 NORMAL
  • KORIDOR 8 NORMAL
  • KORIDOR 9 PENGALIHAN VIA SEMANGGI KORIDOR 1
  • KORIDOR 10 NORMAL
  • KORIDOR 11 NORMAL
  • KORIDOR 12 PERPENDEKAN SUNTER
  • KORIDOR 13 NORMAL
  • KORIDOR 14 NORMAL
  • BRT Lintas Koridor
  • 13B NORMAL
  • 13E NORMAL
  • 3H NORMAL
  • 3F PERPENDEKAN SLIPI PETAMBURAN

Non-BRT

  • 1E NORMAL
  • 1Q NORMAL
  • 8E NORMAL
  • 8D NORMAL
  • 1M NORMAL
  • 1C NORMAL
  • 9H NORMAL
  • 6T NORMAL
  • 6N NORMAL
  • 6W NORMAL
  • 6U NORMAL
  • 7A NORMAL
  • 7B NORMAL
  • 7Q NORMAL
  • 3E NORMAL
  • 3B NORMAL
  • 3A NORMAL
  • 3H NORMAL
  • S21 NORMAL
  • D11 NORMAL
  • D21 NORMAL
  • D41 NORMAL
  • 11D NORMAL
  • P11 NORMAL
  • 8K NORMAL
  • S11 NORMAL
  • 1A NORMAL
  • B41 NORMAL
  • 7C NORMAL
  • 7V NORMAL
  • S22 NORMAL
  • T31 PERPENDEKAN SAMPAI PANTAI MAJU
  • 7P NORMAL
  • 7W NORMAL
  • 8N PERPENDEKAN SLIPI PETAMBURAN
  • 8C NORMAL
  • 9H NORMAL
  • B25 NORMAL
  • 7E NORMAL
  • 3E NORMAL
  • 6C NORMAL
  • 6D NORMAL
  • 5B NORMAL
  • 5F NORMAL
  • 6K NORMAL
  • 5M NORMAL
  • 5N NORMAL
  • 4B NORMAL
  • 6Q NORMAL
  • T11 NORMAL
  • 3D NORMAL
  • 4E NORMAL
  • 11B NORMAL
  • 10B NORMAL
  • 11P NORMAL

Mikrotrans

  • Jak 02
  • Jak 03
  • Jak 04
  • Jak 06
  • Jak 07
  • Jak 08
  • Jak 09
  • Jak 10
  • Jak 10A
  • Jak 10B
  • Jak 11
  • Jak 12
  • Jak 13
  • Jak 14
  • Jak 16
  • Jak 18
  • Jak 19
  • Jak 20
  • Jak 21
  • Jak 22
  • Jak 25
  • Jak 26
  • Jak 27
  • Jak 28
  • Jak 30
  • Jak 31
  • Jak 32
  • Jak 33
  • Jak 34
  • Jak 35
  • Jak 36
  • Jak 37
  • Jak 38
  • Jak 39
  • Jak 40
  • Jak 41
  • Jak 42
  • Jak 43B
  • Jak 43C
  • Jak 44
  • Jak 45
  • Jak 46
  • Jak 47
  • Jak 48A
  • Jak 49
  • Jak 50
  • Jak 51
  • Jak 52
  • Jak 53
  • Jak 54
  • Jak 56
  • Jak 58
  • Jak 59
  • Jak 60
  • Jak 61
  • Jak 64
  • Jak 71
  • Jak 72
  • Jak 73
  • Jak 74
  • Jak 75
  • Jak 76
  • Jak 77
  • Jak 78A
  • Jak 78B
  • Jak 79
  • Jak 80
  • Jak 84
  • Jak 85
  • Jak 86
  • Jak 93
  • Jak 95
  • Jak 98
  • Jak 99
  • Jak 100
  • Jak 102
  • Jak 105
  • Jak 106
  • Jak 107
  • Jak 108
  • Jak 110A
  • Jak 112
  • Jak 113
  • Jak 115
  • Jak 117
  • Jak 118
  • Jak 120
  • Jak 87
  • Jak 15
  • Jak 88
  • Jak 89
  • Jak 01
  • Jak 05
  • Jak 29
  • Jak 90

"Pelanggan bisa memperbarui informasi secara berkala di aplikasi dan media sosial resmi Transjakarta," pungkas Ayu. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
