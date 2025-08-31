Komnas Perlindungan Anak Desak Agar Anak tidak Dilibatkan dalam Demonstrasi

Headline
KOMNAS Perlindungan Anak, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan, 21, seorang pengemudi ojek online yang tewas ditabrak kendaraan taktis saat aksi demonstrasi di Jakarta, Jumat (29/8). Tragedi ini menjadi peringatan keras bahwa pendekatan represif aparat dalam mengawal demonstrasi telah menelan korban jiwa dari kalangan rakyat kecil.
Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah dan aparat keamanan.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan. Negara seharusnya hadir melindungi warganya, bukan justru menjadi penyebab hilangnya nyawa, Kami mendesak dilakukan investigasi independen, transparan, dan akuntabel atas tragedi ini agar keadilan bisa ditegakkan,” ujar Agustinus Sirait.
Berdasarkan pengalaman panjang Komnas Perlindungan Anak, aksi-aksi massa sering kali menarik keterlibatan anak-anak dan remaja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Padahal, anak di bawah 18 tahun memiliki hak penuh atas perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang aman.
Komnas Perlindungan Anak menegaskan:
Rekomendasi Komnas Perlindungan Anak sebagai berikut:
Tragedi Afan Kurniawan adalah luka kolektif bangsa sekaligus panggilan moral untuk memperkuat perlindungan bagi rakyat kecil, termasuk anak-anak, remaja dan generasi muda.
Komnas Perlindungan Anak mengingatkan seluruh pihak bahwa anak adalah masa depan bangsa. Jangan libatkan mereka dalam aksi demonstrasi. Dan Melindungi Anak sama dengan bela negara. (Z-1)
Bunda Ima menyerahkan sertifikat tanah berikut bangunan rumah untuk dijadikan Rumah Aman bagi korban kekerasan anak yang ditangani Komnas Anak.
Pelapor, korban, atau orangtua korban kekerasan pada anak butuh waktu lama untuk melapor dan tertangani dengan baik.
KETUA Umum Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait mengutuk keras atas peristiwa dugaan pencabulan yang melibatkan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya darma Lukman
KETUA Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait menyebut tindak kekerasan anak terus bertambah. Bahkan catatan di tahun 2024, meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Komnas PA sudah melakukan kegiatan edukasi sebanyak 25 ribu anak dari sekitar 123 sekolah. Ketika pelakunya adalah guru biasanya anak-anak itu takut untuk melapor.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, juga mengajak seluruh umat beragama untuk mendoakan Indonesia agar tetap terjaga, aman, rukun, dan damai.
Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Polda Jawa Tengah memastikan situasi di Kota Semarang tetap kondusif pasca aksi unjuk rasa mahasiswa Undip yang digelar damai. 299 orang dari kelompok anarko sudah diamankan
HINGGA memasuki malam secara berangsur mulai kondusif, namun Gedung DPRD Kota Pekalongan sudah nyaris habis dan menyisakan rangka baja setelah terbakar sejak siang, dampak aksi demonstrasi.
Ratusan massa yang dipukul mundur oleh anggota Brimob, melampiaskan kemarahannya dengan membakar pos polisi lalu lintas (Polantas) yang berjarak 10 meter dari Pasar Tugu Cimanggis Depok.
