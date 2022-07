Festival Film Venesia Desak Pembebasan Sutradara Iran

FESTIVAL film Venesia pada Selasa (12/7) menyerukan pelepasan segera pembuat film Iran sekaligus pemenang penghargaan Jafar Panahi serta sesama sutradara Mohammad Rasoulof dan Mostafa Aleahmad. Festival film tertua di dunia itu sangat kecewa dengan laporan penangkapan Panahi pada Senin serta Rasoulof dan Aleahmad pada Jumat.

"La Biennale di Venezia bersuara bersama banyak orang yang sekarang berbicara di dunia untuk mengutuk tindakan represif yang sedang berlangsung," katanya. Ia, "Menuntut pembebasan segera para sutradara yang ditangkap karena membela hak atas kebebasan berekspresi dan berkreasi."

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian berada di Roma pada Senin untuk bertemu dengan mitranya, Luigi Di Maio. Kementerian Luar Negeri Italia tidak menyebutkan penangkapan itu dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pembicaraan mereka.

Panahi, 62, memenangkan banyak penghargaan di festival internasional untuk film-film yang mengkritik Iran modern, termasuk hadiah utama di Berlin untuk Taxi pada 2015 dan skenario terbaik di Cannes untuk filmnya Three Faces pada 2018. Dia juga ditangkap pada 2010 menyusul dukungannya terhadap protes antipemerintah. Dia kemudian dihukum karena propaganda melawan sistem, dijatuhi hukuman enam tahun penjara, dan dilarang menyutradarai atau menulis film atau meninggalkan negara itu untuk mengambil salah satu penghargaannya.

Rasoulof, 50, memenangkan Golden Bear di Berlin pada 2020 dengan filmnya There Is No Evil. Ia juga tidak dapat menerima penghargaan tersebut secara langsung karena ia dilarang meninggalkan Iran. (AFP/OL-14)