Joko Anwar Kembali Garap Genre Komedi

Sutradara Joko Anwar(MI/Rafiuddin Abdul Rahman)

SUTRADARA Joko Anwar kembali menggarap genre komedi yang dibalut elemen horor bertajuk Ghost in The Cell (Hantu di Penjara).

Proyek ini merupakan kolaborasi Joko dengan produser Tia Hasibuan di bawah bendera rumah produksi Come and See Pictures. Terakhir kali Joko Anwar menggarap film komedi adalah pada 2007 lewat Quickie Express.

"Ide unik film ini muncul dari pengalaman panjang saya dan Tia dalam membesut film-film horor sebelumnya," ujar Joko saat perkenalan pemeran film Ghost in The Cell di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menambahkan bahwa film-film horornya yang lalu, seperti Pengabdi Setan pertama dan kedua yang berlatar di rumah dan apartemen, serta Perempuan Tanah Jahanam (Impetigore) yang berlokasi di sebuah desa, masih memungkinkan karakter untuk melarikan diri jika ada hantu.

Maka, muncullah ide untuk menciptakan Ghost in The Cell dengan latar penjara. Tempat para narapidana yang dianggap tidak cocok untuk masyarakat terperangkap dan saling bermusuhan.

"Namun, ketika hantu muncul, mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup," jelas Joko.

Ghost in The Cell akan menampilkan deretan aktor ternama dan beberapa wajah baru. Sejumlah nama yang terlibat antara lain Abimana Aryasatya, Morgan Oey, Aming, Rio Dewanto, Danang Suryonegoro, dan Endy Arfian.

Selanjutnya Lukman Sardi, Mike Lucock, Yoga Pratama, Kiki Narendra, Arswendy Bening Swara, Dewa Dayana, Faiz Vishal, dan Tora Sudiro.

Turut bergabung pula Almanzo Konoralma, Haydar Salishz, serta aktor asal Malaysia Bront Palarae dan Ho Yuhang.

Joko Anwar menegaskan bahwa kombinasi antara ketegangan horor dan humor khasnya akan menjadi daya tarik utama film ini.

Dengan latar belakang penjara yang membatasi gerak karakter, Ghost in The Cell diharapkan mampu memberikan pengalaman sinematik yang berbeda dan menghibur.

Film Ghost in The Cell dijadwalkan akan dirilis di bioskop pada 2026. (Ant/Z-1)