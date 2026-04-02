The Harvest Salurkan 800 Paket Bantuan untuk Perkuat Aksi Sosial

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Perusahaan ritel The Harvest menutup rangkaian program sosial Ramadan bertajuk Let Eid Be The Light pada 31 Maret 2026 dengan capaian penyaluran 800 paket sedekah untuk anak-anak yatim. Program ini melibatkan berbagai yayasan, seperti Yayasan Irtiqo Kebajikan (Rumah Cita), Yayasan Darul Yatim, dan Yayasan Amanah Berbagi Berkah, sebagai penerima manfaat bantuan.
Melalui inisiatif Berbagi Cahaya Kebaikan, The Harvest memanfaatkan jaringan lebih dari 100 gerai di 33 kota untuk mengajak konsumen dan donatur ikut berpartisipasi dalam aksi sosial.
CEO PT Sentra Aktaha Horeca (The Harvest), Sylvia Andriani Rizal, menyampaikan bahwa program ini lahir dari keinginan menjadikan setiap gerai sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat.
“Kami ingin setiap gerai menjadi cahaya kecil yang dapat menyebarkan kebaikan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Sylvia melalui keterangan tertulis.
Kesuksesan program ini juga didukung oleh Zahin Community. Founder Zahin Community, Fina Mairita, menyebut kolaborasi ini memiliki makna kuat karena kesamaan visi dalam menghadirkan harapan bagi masyarakat.
Dari sisi penerima manfaat, perwakilan Yayasan Rumah Cita, Esti, menyampaikan bahwa bantuan tersebut memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus meraih cita-cita, sejalan dengan fokus yayasan dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak yatim dan dhuafa.
Selain kegiatan sosial, momentum Ramadan juga dimanfaatkan The Harvest untuk menegaskan arah strategi bisnis ke depan, yaitu memperkuat inovasi produk dan peningkatan layanan.
Perusahaan terus menghadirkan produk yang relevan dengan tren, seperti Dubai Chewy Cookie serta varian mini cake yang praktis dikonsumsi. Di sisi layanan, The Harvest juga meningkatkan fasilitas pengiriman dan kenyamanan gerai sebagai ruang berkumpul.
Sebagai pelaku industri yang telah beroperasi selama lebih dari dua dekade, The Harvest memastikan kualitas produk melalui pengawasan ketat dari hulu hingga hilir.
Perusahaan telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional, termasuk BRCGS dari Inggris, serta sertifikasi Halal, GMP, dan SNI. Seluruh proses produksi dikelola secara terpusat melalui fasilitas R&D Center dan Central Kitchen di Sentul.
Melalui kombinasi antara kontribusi sosial dan standar kualitas global, The Harvest menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai pemimpin pasar sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Indonesia. (E-3)
