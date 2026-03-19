Elongasi Hilal dalam Astronomi Islam: Pengertian dan Perannya dalam Sidang Isbat

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Dalam penentuan awal bulan Hijriah, elongasi hilal memegang peranan vital sebagai parameter fisik visibilitas bulan sabit. Tanpa sudut elongasi yang memadai, hilal secara optik tidak akan mampu memantulkan cahaya yang cukup untuk menembus pendaran cahaya matahari terbenam (syafaq).
Elongasi adalah jarak sudut antara Bulan dan Matahari sebagaimana terlihat dari Bumi. Dalam konteks rukyatul hilal, elongasi menentukan ketebalan sabit bulan. Semakin besar sudut elongasi, semakin tebal hilal yang tampak, dan semakin besar peluangnya untuk teramati oleh perukyat.
Berdasarkan kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), syarat minimal hilal dapat dinyatakan masuk bulan baru adalah:
Terdapat dua cara dalam menghitung sudut elongasi yang sering menjadi bahan diskusi para ahli falak:
|Jenis Elongasi
|Titik Acuan
|Karakteristik
|Geosentrik
|Pusat Inti Bumi
|Nilai lebih besar; digunakan untuk standardisasi kalender nasional.
|Toposentrik
|Permukaan Bumi (Pengamat)
|Nilai lebih kecil; dianggap lebih akurat untuk simulasi pandangan mata (rukyat).
Elongasi 6,4 derajat dipilih bukan tanpa alasan. Angka ini merujuk pada batas Danjon Limit, di mana secara fisik sabit bulan mulai terbentuk dan bisa memantulkan cahaya. Jika elongasi di bawah angka tersebut, meskipun bulan sudah berada di atas ufuk (tinggi positif), secara sains hilal dianggap belum "wujud" untuk dapat dilihat oleh mata manusia (imkanur rukyat).
Angka ini didasarkan pada data empiris pengamatan global yang menunjukkan bahwa hilal dengan elongasi di bawah 6,4 derajat terlalu tipis dan cahayanya kalah oleh cahaya latar belakang langit senja.
Ketinggian adalah jarak vertikal hilal dari garis ufuk (cakrawala), sedangkan elongasi adalah jarak sudut langsung antara Bulan dan Matahari. Keduanya harus terpenuhi agar hilal dianggap visibel.
Sangat sulit. Jika ketinggian terlalu rendah (di bawah 3 derajat), gangguan atmosfer dan cahaya syafaq yang masih terang akan menutupi penampakan hilal yang sudah tebal sekalipun.
Memahami elongasi hilal membantu kita menyadari bahwa penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia dilakukan dengan pendekatan sains yang sangat presisi. Perpaduan antara data hisab (perhitungan) dan verifikasi rukyat (pengamatan) memastikan bahwa ibadah umat Muslim dimulai pada waktu yang tepat secara astronomis maupun syar'i.
