Mengenal Kriteria MABIMS, Mengapa Hilal di Bawah 3 Derajat Pasti Ditolak?

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PENENTUAN awal bulan Hijriah di Indonesia, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, kini mengacu pada standar ilmiah yang ketat. Kriteria tersebut dikenal sebagai Kriteria MABIMS, sebuah kesepakatan regional antara Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Kriteria ini tidak muncul begitu saja. Berdasarkan riset astronomis modern dan data pengamatan global, hilal yang berada di bawah ketinggian 3 derajat sangat sulit dibedakan dari cahaya latar langit (syafak).
Sementara itu, elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis agar sabit bulan memiliki intensitas cahaya yang cukup untuk diamati oleh mata manusia maupun alat bantu optik.
|Parameter
|Kriteria Lama
|Kriteria Baru (MABIMS)
|Tinggi Hilal
|2 Derajat
|3 Derajat
|Elongasi
|3 Derajat
|6,4 Derajat
Dengan berlakunya kriteria ini, jadi Kapan lebaran 2026?
Jika pada hari pemantauan posisi hilal secara perhitungan (hisab) masih di bawah 3 derajat atau elongasi di bawah 6,4 derajat, maka bulan berjalan (misalnya Ramadan) kemungkinan besar akan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal).
Hal ini dilakukan meskipun ada klaim melihat hilal, karena laporan tersebut akan diverifikasi ulang dengan kriteria visibilitas yang telah disepakati. (Z-10)
