Pelindo Salurkan 4.000 Paket Sembako kepada Anak Yatim

Pelindo menyalurkan 4.000 paket sembako kepada anak yatim.(Pelindo)

Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) bersama anak usahanya menyalurkan lebih dari 4.000 paket bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini merupakan bagian dari inisiatif “Pelindo Berbagi Ramadhan” yang digelar oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Bantuan disalurkan melalui tiga kegiatan utama, yakni pembagian paket sembako, santunan anak yatim, serta pembagian takjil bagi tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sopir truk, dan masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva Dewi Fitriyani mengatakan bulan Ramadhan menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.

“Ramadhan menjadi momen untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian. Melalui berbagai program berbagi ini, kami ingin memastikan kehadiran PT Pelindo Sinergi Lokaseva tidak hanya dirasakan melalui aktivitas bisnis, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam program tersebut, 1.965 paket sembako disalurkan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, perusahaan juga memberikan lebih dari 1.000 santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci.

Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Ketua LMK Kalibaru Abdul Rahman menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pelindo Sinergi Lokaseva dalam kegiatan sosial tersebut. Ia berharap program berbagi tersebut dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain pembagian sembako dan santunan, PT Pelindo Sinergi Lokaseva juga membagikan 1.060 paket takjil kepada masyarakat yang berada maupun melintas di sekitar kawasan operasional perusahaan menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan berbagi takjil ini juga melibatkan karyawan perusahaan sebagai bagian dari program Employee Social Responsibility (ESR) untuk mendorong partisipasi aktif pekerja dalam kegiatan sosial.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan turut melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan berbuka puasa sehingga program ini juga memberikan dampak ekonomi bagi usaha lokal.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Pelindo Sinergi Lokaseva menyatakan akan terus menjalankan berbagai program TJSL yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar,” kata Dewi. (E-3)