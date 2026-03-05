Hankook Tire Indonesia Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp235 Juta

Ilustrasi(Dok Hankook Tire Indonesia )

DI tengah kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi setiap tahun selama bulan Ramadan, PT Hankook Tire Indonesia (HTI) menyelenggarakan program CSR Basic Food Donation ke-13. Tidak hanya sebagai momentum berbagi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian yang secara konsisten dilakukan kepada masyarakat di seluruh desa di Kecamatan Cikarang Pusat, khususnya di wilayah Desa Cicau sebagai wilayah terdekat dengan lokasi operasional perusahaan.

Pada kegiatan tahun ini, HTI menyalurkan sebanyak 1.125 paket sembako, atau senilai dengan Rp235 juta yang diprioritaskan untuk dibagikan kepada masyarakat fakir, miskin serta anak yatim-piatu, dimana penerima manfaat telah disesuaikan dengan data resmi pemerintah setempat guna memastikan bahwa bantuan menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.

Presiden Direktur PT Hankook Tire Indonesia Jung Jinkyun menyampaikan program ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus simbol kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang telah tumbuh berdampingan selama lebih dari satu dekade.

"Melalui bantuan yang disalurkan, kami turut mendukung masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan," ungkap Jung Jinkyun.

Selain penyaluran sembako, kegiatan juga dirangkaikan dengan santunan anak yatim serta buka puasa bersama warga Desa Cicau, menciptakan ruang silaturahmi yang hangat antara manajemen, karyawan dan masyarakat. Beberapa karyawan turut terlibat langsung dalam proses distribusi di setiap desa, memperkuat semangat gotong royong dan empati sosial di internal perusahaan.

Kegiatan itu secara simbolis diterima oleh Plt. Camat Cikarang Pusat, Mamat Raharjo menyampaikan apresiasinya. Selama 13 tahun terakhir, PT Hankook Tire Indonesia dikatakan telah menunjukkan konsistensi dan kepedulian yang luar biasa kepada masyarakat Cikarang Pusat.

"Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kebersamaan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga kami," ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian Ramadhan Festival, HTI juga menyalurkan donasi untuk anak yatim melalui Universitas Paramadina. Selanjutnya, dalam rangka menyambut Hari Raya Lebaran mendatang, Hankook Tire Indonesia turut menyelenggarakan program Mudik Bareng dengan menyediakan 10 unit bus yang mengakomodasi lebih dari 600 karyawan menuju sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Inisiatif ini dilaksanakan untuk memastikan proses perjalanan mudik karyawan berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman.

Sejak mulai beroperasi di Cikarang pada 2013, HTI terus menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial keagamaan, hingga lingkungan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari prinsip keberlanjutan perusahaan yang mengedepankan environmental, social, and governance (ESG).

Selama 13 tahun terakhir, program Basic Food Donation bukan sekadar program CSR, melainkan jembatan kepedulian yang mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. (E-4)