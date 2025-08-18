DPW PAN Sulbar: Kedaulatan Pangan Jadi Pilar Kemerdekaan Bangsa

Ketua DPW PAN Sulbar Optimistis Indonesia Capai Kedaulatan Pangan(Istimewa)

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat menggelar aksi sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.

Sebanyak 2.700 paket sembako disiapkan. Dari jumlah itu, 2.200 paket dibagikan untuk memeriahkan hari jadi PAN, sementara 500 paket khusus disalurkan pada perayaan HUT ke-80 RI.

Ketua DPW PAN Sulawesi Barat sekaligus anggota DPR RI Dapil Sulbar, Ajbar Abdul Kadir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas perayaan kemerdekaan sekaligus menyambut HUT ke-27 PAN yang jatuh pada 23 Agustus mendatang.

"Hari ini dalam rangka kesyukuran PAN atas peringatan HUT ke-80 RI tanggal 17 Agustus 2025 dan HUT PAN ke-27 pada 23 Agustua 2025, kami PAN Sulawesi Barat merasakan kebahagian tersendiri atas hal tersebut," kata Ajbar dalam keterangannya, Senin (18/8).

Dalam kesempatan itu, PAN juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan pangan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kemandirian pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa.

"Saya yakin bersama PAN, Indonesia Merdeka Pangan," ucap Ajbar.

Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak optimistis dan bekerja keras dalam mewujudkan swasembada pangan.

Optimistis itu tercermin dalam data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal pertama 2025, produksi beras nasional mencapai 13,95 juta ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi domestik sebesar 10,4 juta ton. Sehingga menghasilkan surplus cadangan sebesar 3,5 juta ton. Itu diunggah dalam akun Instagram resmi Kementerian Koordinator Bidang Pangan @kemenkopangan.ri baru-baru ini.

"Oleh sebab itu, dalam momentun tersebut kami setelah upacara bendera bersama kader PAN dan masyarakat Sulawesi Barat berbagi pangan secara simbolik 500 paket," ujar Ajbar.

"Insya Allah akan kita tuntaskan sampai 2.700 paket sesuai instruksi ketua Umum PAN, sekaligus Menko Pangan agar berbagi kebahagiaan dengan membagikan paket pangan 2.700 dihari kebahagiaan atas 27 tahun PAN mengabdi untuk Indonesia," tambahnya. (P-4)